De 19-jarige Jak Crawford stapte deze week voor het eerst in een Formule 1-auto. De jonge Amerikaan is onderdeel van het opleidingsprogramma van Aston Martin en mocht zodoende achter het stuur kruipen van de AMR22. De Red Bull Ring is Oostenrijk werd het strijdtoneel voor zijn eerste test in een van ’s werelds snelste raceauto’s.

In totaal heeft Jak Crawford zo’n 400 kilometer kunnen afleggen in het groene scheurijzer. De coureur – die dit jaar voor DAMS Lucas Oil uitkomt in de Formule 2 – was blij met zijn eerste rondjes met Formule 1-materiaal. “Het was een fantastische ervaring”, liet hij weten. “Ik heb genoten van elk rondje. Gelukkig was het een probleemloze dag, we hebben alles kunnen proberen wat we wilden doen.” Volgens Crawford waren de tests vooral bedoeld om vertrouwd te raken met de auto.

“Het was een goede oefening”, legde hij uit. “Ik ben een Formule 1-auto natuurlijk niet gewend. De verschillen zijn enorm, zeker op de snelle stukken. Maar ik heb het gevoel dat ik me goed heb weten te redden. Ik kijk uit naar de volgende.” Aston Martin zal Crawford ongetwijfeld meer in gaan zetten – alvorens hij werd losgelaten op de Red Bull Ring, was de Amerikaan vooral in de simulator te vinden.

Het F2-talent was 4 jaar lang onderdeel van de Red Bull-opleiding, maar in 2023 werd deze samenwerking niet verlengd. Hij maakte dat jaar zijn debuut in de Formule 2 en eindigde als dertiende in het kampioenschap. In de opleiding van Aston Martin kwam Crawford naast Felipe Drugovich terecht, de Braziliaan die in 2022 kampioen werd in F2.

