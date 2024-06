Aston Martin begint hopeloos achterop te raken. In de laatste drie races verzamelde het team slechts vier punten. Terwijl de topteams elkaar het vuur aan de schenen leggen, moeten ze in Silverstone rekenen op concurrentie van Yuki Tsunoda en Visa RB. Lawrence Strolls geduld begint op te raken – de Canadese miljardair smijt met geld om zijn ploeg weer op de rails te krijgen.

Stroll senior verklaarde in Netflix’ Drive to Survive de oorlog aan de grote topteams – zijn plannen om ooit mee te vechten voor titels zijn grootser dan ooit. Op de baan laat Aston Martin het echter afweten. Waar het in 2023 na acht races al 154 punten had verzameld, staat de teller nu op 44. Na de Grand Prix van Imola zou er volgens Formu1a.uno spoedberaad zijn geweest tussen teambaas Mike Krack, technisch directeur Dan Fallows en Lawrence Stroll.

Fallows zou nog het meest onder druk staan. De ingenieur werd in 2021 aangesteld om titelwaardige bolides te bouwen, maar vooralsnog is Aston Martin niet verder gekomen dan de vijfde plaats in het kampioenschap.

Ferrari leegroven

Stroll zou ternauwernood op zoek gaan naar externe technici om het team uit Silverstone te versterken. Voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto zou al een aanbod hebben gekregen, maar volgens Formu1a.uno heeft Aston Martin ook Ferrari’s huidige aerodynamica-chef een miljoenenaanbod gedaan. Naar verluidt heeft Enrico Cardile nog niet geweigerd, maar is de kans klein dat hij Maranello wil verruilen voor een job bij de groene renstal.

