Williams-teambaas James Vowles moet het na acht races doen met slechts twee WK-punten, te danken aan de weinig sensationele GP van Monaco. Het levert het team uit Grove de achtste plaats in het kampioenschap op – een troostprijs, gezien de situatie bij hekkensluiters Alpine en Sauber. Vowles is allesbehalve tevreden en weet dat Williams nog een lange weg te gaan heeft.

Vowles, die in 2023 overkwam van Mercedes en de boel recht moest trekken bij het klantenteam, liet in aanloop naar de Canadese GP zijn onvrede blijken. Williams worstelde in 2024 met het gewicht van de auto en kwam door meerdere crashes van zowel Albon als Sargeant voor kostbare keuzes te staan. Dat alles maakt dat Vowles kritisch naar het team durft te kijken.

“Er is geen enkel onderdeel van dit bedrijf waar ik tevreden over kan zijn”, aldus een strenge James Vowles. “Nergens zitten we op het niveau van een titelwaardig team. Dat is misschien een harde uitspraak, maar het is helaas de waarheid. Er moet nog zoveel gebeuren en zoveel veranderen voordat we op de juiste koers varen.” Vowles heeft de ambitie om ooit Grands Prix te kunnen winnen met Williams – voorlopig lijkt die droom nog ver weg.

Gewicht speelt een sleutelrol

Echter, Vowles gelooft nog steeds dat Williams in de toekomst kan meedingen naar overwinningen. Onlangs legde hij coureur Alex Albon vast voor nog eens twee jaar. Met de Brits-Thaise coureur hoopt hij op de lange termijn het verschil te kunnen maken. “We komen er vanzelf”, vervolgde hij. “Het gewicht [van de auto] is nu een pijnpunt, maar dat is niet het enige wat we moeten tackelen.”

Vowles vestigt – zoals meer teambazen dat doen – zijn hoop op 2026, wanneer de reglementen weer op de schop gaan. “In ’26 zal het gewicht van de auto hopelijk op peil zijn”, besloot de 44-jarige teambaas. “Zoals het er nu naar uitziet kan [een lichte auto] behoorlijk veel winst opleveren. De minimale gewichtseisen zijn immers zo laag – ik denk niet dat iemand dat kan halen.”

