Volgens Alexander Albon hebben de Mercedes-motoren van Williams een belangrijke rol gespeeld in de onderhandelingen voor zijn nieuwe contract. De Brits-Thaise coureur verlengde onlangs met nog eens twee jaar bij het team uit Grove. De samenwerking tussen Williams en Mercedes weegt zwaar voor Albon, die vertrouwen heeft in de nieuwe krachtbron die de Duitsers ontwikkelen voor 2026.

Albon verklaarde in gesprek met total-motorsport.com waarom hij weer bij Williams uitkwam. Zo vertelde hij dat niet alleen de langetermijnplannen van de Britse renstal hem over de streep hebben getrokken – de Mercedes-motoren die al sinds 2014 in de auto’s liggen, wegen ook zwaar voor de 28-jarige coureur. In 2026 komen er immers nieuwe regels omtrent de power units van de Formule 1.

“Mercedes heeft al zo vaak laten zien dat het tijdens grote reglementswijzigingen één stap voorloopt op de rest”, aldus Alex Albon. “Dat wil niet zeggen dat andere teams niet net zo goed een sterk pakket kunnen aanleveren. Iedereen zal ongetwijfeld veel geld investeren in een nieuwe motor, zodat men meteen een vliegende start kan maken. Maar ik denk dat Mercedes altijd een veilige keuze is.”

Albon is niet de enige die hoge verwachtingen heeft van het Mercedes-geschut. Ook vaste coureur George Russell is overtuigd dat zijn team in 2026 beslagen ten ijs komt. Onlangs vertelde de Britse coureur dat hij met de nieuwe reglementen hoopt om een ommekeer, waarbij de Duitse renstal zich – à la 2014 – de beste bewijst in de ontwikkelings-wedloop.

