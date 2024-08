Williams maakte deze week bekend dat Logan Sargeant vanaf de GP van Italië wordt vervangen door Formule 2-coureur Franco Colapinto. Teambaas James Vowles liet de Amerikaanse brokkenpiloot vallen en koos voor jong talent. Mick Schumacher dong ook mee naar een plek naast Alexander Albon. Waarom werd de voormalig Formule 1-coureur van Haas overgeslagen?

In de aanloop naar het raceweekend in Monza deelde James Vowles zijn denkproces; wat maakte dat hij uiteindelijk voor Franco Colapinto heeft gekozen? “Er lagen drie opties op de tafel, die iedereen een beetje had doorzien,” gaf Vowles toe. “Liam Lawson was een optie, maar Mick Schumacher en Franco Colapinto waren ook in de race. Echter, de contractuele situatie bij Red Bull maakte dat Liam hier niet echt terecht kon, dus dat was al snel geen optie meer.”

Colapinto versus Schumacher

De keuze tussen Mick Schumacher en Franco Colapinto bleek lastig voor Vowles. Schumacher heeft aanzienlijke verbeteringen laten zien sinds zijn tijd bij Haas en heeft indrukwekkend werk geleverd bij Alpine en Mercedes. “Mick (Schumacher, red.) is veel gegroeid”, aldus Vowles. “Daar is geen twijfel over mogelijk. Hij is een competente coureur en heeft goed werk verricht bij Alpine en Mercedes.”

Voor Colapinto geldt dat hij al veel uren op de simulator heeft doorgebracht. De 21-jarige Argentijn komt uit het opleidingsprogramma van de Britten en heeft intern al veel laten zien. “Op basis van de gegevens die we hebben, zien we dat hij significante stappen maakt”, lichtte Vowles toe. “De vraag is waar je dan liever in wilt investeren.” De keuze is gevallen op Colapinto, die in Monza zijn debuut zal maken in de Formule 1.

“Mick is niet speciaal, hij zou gewoon ‘goed’ zijn geweest”, verklaarde Vowles. “Ik geloof in de kernwaarden van Williams; we hebben altijd geïnvesteerd in de jeugd en in de volgende generatie coureurs. Als we verder willen komen, heeft het immers geen zin om in te zetten op het verleden.”

