Williams beëindigde dinsdagavond de samenwerking met Logan Sargeant. Na zijn matige prestaties in de eerste seizoenshelft en een crash tijdens het raceweekend in Zandvoort, zag teambaas James Vowles geen andere optie dan de 23-jarige Amerikaan te ontslaan. Sargeant wordt vanaf het aankomende raceweekend in Monza vervangen door Franco Colapinto. Wie is deze jonge Argentijn?

De 21-jarige Franco Colapinto werd in 2003 geboren in het Argentijnse Pilar. Toen hij negen jaar oud was, stapte hij voor het eerst in een kart. Dat leverde hem al snel successen op – tweemaal schopte hij het tot kampioen van Argentinië. Eind 2018 begon hij zijn Formule-carrière in de Spaanse F4, slechts één jaar later won hij de titel. In 2020 en 2021 kreeg hij de tijd om zijn talenten nog verder te ontwikkelen, alvorens hij de sprong maakte naar de Formule 3.

Met het Nederlandse Van Amersfoort Racing brak Franco Colapinto in 2022 door in de Formule 3. In zijn eerste kwalificatiesessie reed de jonge Argentijn meteen de snelste rondetijd. Twee overwinningen en vijf podiumplaatsen later mocht hij in 2023 doorstromen naar de Formule 2. In deze klasse verbond hij zich aan MP Motorsport, opnieuw een Nederlandse ploeg. In zijn rookie-seizoen eindigde hij dankzij één overwinning op de zesde plaats in het kampioenschap. Het leverde hem een plekje op in het opleidingsprogramma van Williams.

In het huidige Formule 2-seizoen gaat het Colapinto opnieuw voor de wind. De Argentijn eindigde geregeld in de punten en stond al meerdere keren op het podium. Nu hij gecontracteerd is door Williams, eindigt hij zijn seizoen op de zesde plaats in het kampioenschap.

Historisch debuut

Colapinto schrijft met zijn debuut meteen geschiedenis. De rijke historie van de Formule 1 kent vijfentwintig Argentijnse coureurs, onder wie de legendarische wereldkampioen Juan Manuel Fangio. Echter, inmiddels is het even geleden sinds er een Argentijn meedeed in de koningsklasse; Gastón Mazzacane was in 2001 de laatste F1-coureur uit het Zuid-Amerikaanse land. Franco Colapinto heeft natuurlijk al vrije trainingen gereden met Williams, maar was nooit eerder een vaste coureur tijdens een Grand Prix-weekend.

