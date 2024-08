Einde carrière voor Logan Sargeant! Althans, dat meldt De Telegraaf. Volgens de krant heeft Williams-teambaas James Vowles na de GP van Nederland besloten om de Amerikaan per direct te vervangen. Later vandaag zou bekend worden gemaakt dat Formule 2-coureur Franco Colapinto het stoeltje van Sargeant overneemt. Mick Schumacher en Liam Lawson vissen in dezen achter net.

Meerdere bronnen bevestigden aan De Telegraaf dat Franco Colapinto, de 21-jarige Argentijn, vanaf het komende raceweekend in Monza de nieuwe teamgenoot van Alex Albon wordt. Colapinto is sinds 2023 onderdeel van het opleidingsprogramma van Williams en kwam dit seizoen voor het eerst uit in de Formule 2 met het Nederlandse MP Motorsport.

De 23-jarige Logan Sargeant staat al geruime tijd onder druk binnen het team. Zijn crash in de derde vrije training in Zandvoort, waarbij hij een pas vernieuwde auto in de muur parkeerde, zou de doorslaggevende factor zijn geweest voor zijn vervanging. Gedurende het raceweeekend ging James Vowles al in gesprek met Mercedes-teambaas Toto Wolff over mogelijke vervangers. Mick Schumacher en Liam Lawson werden direct gelinkt aan het tweede Williams-stoeltje.

Volgens De Telegraaf is het dus Franco Colapinto die dit weekend instapt bij Williams. De jonge Argentijn, die eerder dit jaar al een vrije training reed tijdens het raceweekend op Silverstone, zal de resterende negen Grands Prix naar Alexander Albon terecht komen. Logan Sargeant zou volgend jaar hoe dan ook geslachtofferd worden ten behoeve van Carlos Sainz; de Spanjaard tekende eerder een meerjarig contract met Williams.

