Toto Wolff heeft bevestigd dat Andrea Kimi Antonelli niet vervroegd instapt bij Williams. Het Britse Formule 1-team zou na de GP op Zandvoort een vroege rijderswissel overwegen. Huidige coureur Logan Sargeant stelde opnieuw teleur en kan al vanaf de GP van Italië worden vervangen. Wolff benadrukt dat hij niet Antonelli, maar Mick Schumacher het stoeltje van Sargeant gunt.

In gesprek met Sky Sports verzekerde Toto Wolff dat Andrea Kimi Antonelli – die tijdens de GP op Zandvoort achttien kaarsjes uitblies – niet gaat debuteren bij Williams. “Dat gaat niet gebeuren”, zei Wolff stellig. Hij voegde eraan toe dat hij en Williams-teambaas James Vowles ‘een goede relatie hebben’ en ’transparante gesprekken voeren’.

Vowles – die tot 2023 werkzaam was bij Mercedes – heeft een grote invloed gehad op de jonge carrière van het Italiaanse talent. “James (Vowles, red.) was betrokken bij het scouten en het ontwikkelen van Antonelli,” lichtte Toto Wolff toe. “We zijn het erover eens dat het goed is als hij zijn huidige programma kan afmaken. We willen met Formule 1-testdagen en met zijn loopbaan in de Formule 2 kijken hoe het verloopt. Dan is het niet verstandig om hem te storen en in een Williams te schuiven. Dat is onze beslissing.”

Wolff betuigde wel zijn steun aan Mick Schumacher – de Duitse coureur wordt ook veel gelinkt aan een halfjaar met Williams. Volgens Wolff heeft Schumacher inmiddels een tweede kans in de koningsklasse verdiend. “We hebben de echte Mick nog niet gezien”, besloot de Oostenrijker. “Je wint niet zomaar in de Formule 3 én de Formule 2 om daarna niet te presteren. Als hij een kans krijgt bij Williams, zouden we dat toejuichen. Maar dat is de beslissing van James Vowles.”

Logan Sargeant loopt het risico vroegtijdig vervangen te worden – de Amerikaan zette zijn Williams op Zandvoort voor de zoveelste keer in de muur (Motorsport Images)

