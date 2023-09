De indrukwekkende prestaties van Max Verstappen in de Formule 1 zijn volgens oud-coureur Jan Lammers de optelsom van opleiding en voorbereiding. “Max haalt niet alleen het maximale uit zichzelf, maar ook uit de mensen om hem heen, zijn equipment en de situatie”, zo stelt Lammers tegen FORMULE 1 Magazine.

Verstappen won zondag in Monza de Italiaanse GP. Het was zijn tiende overwinning op rij, waarmee hij het oude record van Sebastian Vettel uit 2013 verbeterde. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull had een week geleden, met zijn triomf tijdens de Dutch GP, dat record al geëvenaard.

In 177 F1-races – na Monza – heeft Max Verstappen 28 pole positions en 90 podiumplaatsen, waarvan 47 overwinningen, gescoord. Het zijn voor een mens van vlees en bloed duizelingwekkende statistieken, benadrukt Lammers, naast oud-coureur tevens sportief directeur van de Dutch GP in Zandvoort.

“Max zit zo dicht tegen de perfectie aan als je mag hopen. En dat kleine stukje imperfectie, dat maakt hem juist perfect. Want hij is geen robot, gelukkig niet. Ik zou alleen niet weten waar dat kleine stukje imperfectie in zit. Als coureur heb je te maken met zoveel verschillende omstandigheden, kijk maar naar het weer hier, tijdens de race van zondag. Ik vind het echt bizar hoe hij het toch iedere keer weer flikt. Beter is bijna niet haalbaar, lijkt me. Als Max er straks niet meer is omdat hij gestopt is, realiseer de meesten zich waarschijnlijk pas hoe goed hij was. Ik zou zeggen: koester dit momentum, want het is uniek wat we meemaken.”

Het vakmanschap van Verstappen is volgens Lammers de optelsom van opleiding en voorbereiding. “Max heeft een fantastische opleiding gekregen van Jos, die hem aan de poort van de Formule 1 heeft afgeleverd. En daarnaast is hij heel goed in de voorbereiding. Waar anderen stoppen, gaat hij nog even door. In die zin is hij de perfecte perfectionist. Max haalt niet alleen het maximale uit zichzelf, maar ook uit de mensen om zich heen, zijn equipment en uit de situatie, die redelijk veranderlijk kan zijn tijdens een race”, aldus Lammers.

