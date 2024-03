Fernando Alonso kreeg na afloop van de Grand Prix van Australië van de wedstrijdleiding een straf opgelegd wegens gevaarlijk rijgedrag. De Spanjaard zou volgens hen bewust een breaktest hebben uitgevoerd in zijn gevecht met George Russell waardoor de Brit uiteindelijk crashte. Jeroen Bleekemolen is het niet helemaal eens met de straf: ‘Dit hoort ook wel een beetje bij racen.’

Alonso kreeg veel kritiek op zijn actie, maar was zich van geen kwaad bewust. “Ik ben een beetje verbaasd over de straf over hoe we bochten moeten nemen en racewagens moeten besturen. Met zulke snelheden willen we natuurlijk op geen enkel moment iets verkeerds doen”, laat de tweevoudig wereldkampioen weten op zijn Instagram-account. “Zonder de grindbak in die bocht zou er nooit een onderzoek zijn gekomen. Ik heb meer dan 20 jaar ervaring in de F1 en epische duels uitgevochten. Van racelijn veranderden of de snelheid bij het ingaan van de bocht opofferen om met een goede snelheid uit de bocht te komen, hoort bij de kunst van het racen. We rijden nooit elke ronde en elke bocht 100% want we moeten brandstof, banden en remmen sparen. Dus om nu de schuld te krijgen dat ik niet elke ronde precies hetzelfde rijd, vind ik wat verrassend.”

Alonso krijgt bijval van Jeroen Bleekemolen. “Ik vind de straf een beetje op het randje. Omdat die crash zo heftig uitpakte, is de wedstrijdleiding denk ik een beetje geschrokken. Alonso is gewoon een harde racer en het was natuurlijk de laatste ronde. Hij wilde Russell waarschijnlijk verrassen door die bocht wat langzamer in te gaan. Maar dat hoort ook wel bij racen en je moet gewoon opletten, vind ik. Ik vond de straf daarom wel heftig.”