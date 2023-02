Jeroen Bleekemolen, autocoureur van professie en daarnaast gewaardeerd columnist van FORMULE 1 Magazine, heeft het geweten. In de Preview Special op het nieuwe Formule 1-seizoen toonde zich Bleekemolen kritisch op het sportieve perspectief van de Mexicaan Sergio Pérez, teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing.

Jeroen Bleekemolen krijgt de groeten uit Mexico na zijn uitspraken over Pérez.

“Eerlijk gezegd verwacht ik dat Pérez gaat breken”, zo stelde Bleekemolen onder meer. De uitspraak werd hem in Mexico niet in dank afgenomen. Op social media wordt hij sinds enkele dagen belaagd door Mexicaanse Pérez-fans en gaat hij zo ongeveer viral.

,,De uitspraak is volgens mij uitgelicht op één of ander Mexicaans Formule 1-forum. Een paar dagen geleden barstte het ineens los. Ik lig er niet wakker van, hoor. Het is gewoon mijn mening”, aldus Bleekemolen. Er zaten volgens mij ook humoristische reacties tussen.

En lachend: “Ik denk wel dat het goed is dat ik binnenkort niet naar Mexico hoef, want ik weet niet of ik nu nog het land binnenkom…”

