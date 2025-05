Carlos Sainz Sr. heeft onlangs zijn interesse getoond voor het FIA-voorzitterschap en wil de strijd aangaan met Mohammed Ben Sulayem. Coureur en analist Jeroen Bleekemolen juicht dit van harte toe in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Hij is de best mogelijke keuze om deze rol op zich te nemen.”

“De FIA is natuurlijk veel groter dan de Formule 1 en Sainz kent alle takken van de sport”, licht Bleekemolen zijn keuze toe. “Hij komt uit de rallysport, is een echte racer en denkt zoals de sport is. De laatste tijd hebben we daarentegen vooral heel veel politiek gedoe gehad, om het maar even simpel te zeggen.”

De huidige voorzitter van de FIA, Ben Sulayem, komt ook uit de rallysport, maar Bleekemolen bestempelt hem niet als een echte racer. “Carlos Sainz sr is dat wél en als hij die rol zou willen pakken, dan zou dat geweldig zijn. Hij is de best mogelijke persoon op deze wereld om deze functie te vervullen. Deze man snapt het en weet hoe de sport werkt.”

