Jock Clear, de engineer van Charles Leclerc maar ook de coach van Mick Schumacher, is verrast door de vooruitgang van laatstgenoemde. Met name de ‘enorme snelheid’ zorgt ervoor dat Clear onder de indruk is van de rookie. Ook de samenwerking doet Clear veel plezier, ook omdat Mick hem doet denken aan vader Michael.

Clear heeft door de jaren heen gewerkt met enkele van de grootste namen uit de Formule 1-geschiedenis. Denk aan Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Rubens Barrichello en Jacques Villeneuve. Nu is hij de race-engineer van Charles Leclerc bij Ferrari, maar is sinds dit jaar ook de driver coach voor de Ferrari Driver Academy. Zo is hij dus ook de driver coach van debutant Mick Schumacher. Clear is tevreden over de prestaties van de 22-jarige rookie tot nu toe.

Foto: BSR Agency

“Ik ben zelfs wat verbaasd”, zegt Clear in de Formule 1-podcast Beyond The Grid. “We hebben uiteraard al een lange tijd met hem gewerkt bij Ferrari in het opleidingsteam. We hebben lange tijd met hem gewerkt en kennen hem best goed. Ik ben behoorlijk onder de indruk van zijn enorme snelheid dit jaar, om eerlijk te zijn. Aan het begin van het jaar vroegen mensen mij, ‘maar hoe gaat hij het opnemen tegen Mazepin?’, en ik zei dat het me niet zou verbazen als Mazepin hem een aantal keren aftroeft in de kwalificatie omdat Mick wat tijd nodig heeft om op gang te komen. Maar dat was absoluut niet het geval”, ziet Clear nu.

Uiteraard kan een vergelijking met vader Michael niet ontbreken. Clear heeft immers nu beide mannen begeleid in hun Formule 1-avontuur. “Hij lijkt zoveel op zijn vader in zijn maniertjes en zijn accent en dat is op zich best plezierig. Dat doet me denken aan goede dagen. Ik heb met veel plezier met Michael samengewerkt.”

“Mick is ook zo’n prettige jonge man om mee om te gaan. Dat is geen gegeven; er zijn veel coureurs die succesvol zijn en doen wat ze moeten doen… Mick is gewoon in elk opzicht een heel prettige jongeman om mee om te gaan. Dus wat hij ook doet in het leven, hij zal heel goed geholpen worden door gewoon een topkerel te zijn en met mensen om te gaan”, aldus Clear.

