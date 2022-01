Jos Verstappen doet aanstaande vrijdag niet mee aan de 24 uur van Dubai. Het zou zijn eerste officiële race in 10 jaar zijn maar de Nederlander heeft zich wegens privéredenen teruggetrokken.

De 49-jarige Verstappen zou met Thierry Vermeulen (de zoon van manager Raymond Vermeulen, Roger Hodenius en Steven van Rhee meedoen met een Porsche 911 GT3 Cup van het Nederlandse team GP Elite. De trainingen voor de langeafstandsrace zijn vanochtend begonnen, Verstappen was al wel tijdens eerdere officieuze trainingen in actie gekomen.

Verstappens officiële rentree in de autosport laat zo andermaal op zich wachten, vorig jaar november zou hij al meedoen aan de Drentse Rally in Assen. Dat evenement ging niet door in verband met coronamaatregelen. In Dubai wordt Verstappen vervangen door meervoudig Porsche Cup-kampioen Larry ten Voorde. De Tukker was al aanwezig in de rol van coach maar zal nu dus zelf achter het stuur kruipen.

Jos Verstappen keert terug in de autosport. Hij zal als coach op gaan treden van Thierry Vermeulen, de zoon van zijn manager.