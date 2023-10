De hartslag van Jos Verstappen is bij de sprintrace in Qatar waarschijnlijk een stuk minder hoog dan die ruim twee jaar geleden was bij de sensationele apotheose in Abu Dhabi, waar Max Verstappen zijn eerste wereldtitel Formule 1 ophaalde. “Ik heb het liever zo”, bekent Verstappen senior.

Natuurlijk is er ontlading, hoewel de echte spanning er al een tijdje af is. Maar een wereldtitel van je zoon blijft een memorabel moment, beseft Jos Verstappen. “We zagen deze natuurlijk wel aankomen”, zegt hij in de paddock van het Losail International Circuit tussen alle felicitaties door. “Max zit, denk ik, op de top van zijn kunnen. Maar we weten niet waar het eindigt.”

Red Bulls RB19 is dit jaar in handen van Verstappen een machtige machine. Om te kunnen doen wat Max Verstappen dit jaar heeft gedaan en waarschijnlijk de resterende races nog gaat doen, is een snelle en betrouwbare bolide noodzaak. “Je hebt goede spullen nodig”, stelt Verstappen senior. “Er zijn veel mensen die daaraan meewerken: engineers, ontwerpers en noem iedereen maar op. Iedereen is belangrijk, er mag geen slechte schakel tussen zitten. Ik denk dat dit het beste pakket ooit is dat Max heeft gehad.”

‘Max heeft niemand nodig die hem pusht’

Dat de wereldkampioen in 2023 zo dominant is, heeft volgens zijn leermeester voor ene belangrijk deel ook met de bestuurder te maken. “Max presteert op zijn toppen en staat er ook elke wedstrijd. De auto is dominant, maar die maakt hij ook beter. Dat heeft hij”, aldus Verstappen senior, “altijd gehad.” Zijn zoon is vrij in het hoofd, altijd ontspannen en gebrand om elke race te winnen. “Max heeft niemand nodig die hem pusht, het komt altijd vanuit hemzelf.”

Op een warme zaterdagvond in de woestijn is Verstappen getuige van het derde kampioensfeestje. Eentje die minder stress oplevert dan twee jaar geleden in Abu Dhabi. “Dat was natuurlijk heel anders, spannender en ik denk misschien ook mooier. Maar ik heb toch liever dit, haha.”

