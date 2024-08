Jos Verstappen bewees zich afgelopen weekend zesmaal de snelste tijdens de Rally de la Famenne. Samen met copiloot Renaud Jamoul reed de voormalig Formule 1-coureur in zes van de tien beproevingen naar de overwinning. Toch greep het duo naast de eindzege; een bescheiden crash zorgde ervoor dat Verstappen drie stages van het evenement moest missen.

De Skoda Fabia RS Rally2-auto van Jos Verstappen en Renaud Jamoul ging goed van start in Wallonië. De eerste vier stages sloot het duo met succes af, waardoor er een flinke voorsprong werd opgebouwd ten opzichte van de nummer twee. Echter, tijdens de vijfde beproeving sloeg het noodlot toe; Verstappen maakte een schuiver waardoor hij drie stages moest uitzitten.

In de achtste ronde kwam de Skoda in Verstappen.com-kleuren terug in het veld. Jos Verstappen reed meteen de snelste tijd. In de laatste twee proeven behaalden het duo nog eens de tweede en de eerste plek. Niet genoeg voor de eindzege, het team eindigde op drieënveertigste plaats in het klassement. Kris Princen en zijn copiloot Peter Kaspers wonnen de Rally de la Famenne.

