Carlos Sainz, Pierre Gasly, Alex Albon en Sergio Perez. In zeven jaar heeft Max Verstappen al de nodige teamgenoten gehad bij Toro Rosso/Red Bull. Het meest heeft hij geleerd van Daniel Ricciardo, meent vader Jos Verstappen.

De twee reden zo’n 2,5 jaar samen bij Red Bull, vanaf Barcelona 2016 tot het einde van 2018. Mede dankzij de promotiefilmpjes van hun team groeiden Verstappen en Ricciardo uit tot een geliefd duo onder de fans. Maar op de baan was de strijd keihard.

“Vind ik heel moeilijk om te zeggen”, antwoordt Jos Verstappen in gesprek met FORMULE 1 Magazine op de vraag wie in zijn ogen de beste teamgenoot is geweest van Max Verstappen. “Ik denk wel dat hij misschien het meeste geleerd heeft van Daniel Ricciardo, een aardige peer waar hij het heel goed mee kan vinden. Max was toen nog een jong ventje en Ricciardo echt goed, een kwalificatiebeest.”

De Australiër was vooral in het eerste jaar erg op zijn plek bij Red Bull, zag ook Verstappen sr. “Ik denk ook dat de auto hem toen goed lag en dat is nu een beetje Ricciardo’s probleem. De auto ligt hem niet zo goed. Er zijn dingen die niet zo goed bij Ricciardo passen en daarom komt het er niet uit.”

“De jonge garde past zich makkelijker aan. Je weet: een oude boom moet je niet verplaatsen. Je hebt bij wat oudere coureurs – en dat geldt voor mij ook – een bepaalde stijl die zo is gegroeid. En die is moeilijk te veranderen. Zo’n jong iemand past zich makkelijker aan.”

