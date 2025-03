Er gaat geen dag voorbij zonder dat Formule 1-analisten in binnen- en buitenland speculeren over de toekomst van Max Verstappen. Verhuist hij ooit nog naar een andere renstal? Toegegeven, na een matige wintertest van Red Bull is het niet ondenkbaar dat de Nederlandse kampioen een transfer overweegt, om nog maar te zwijgen over de aanstaande veranderingen in de reglementen. Toch kan vader Jos Verstappen verzekeren dat zijn zoon voorlopig op zijn plek zit.

Tijdens een interview met radiostation Joe werd Jos Verstappen gevraagd naar de toekomst van de beste autocoureur van ons land. In aanloop naar het nieuwe seizoen werd er immers al gesproken over een monstertransfer naar Aston Martin, en ook de geruchten rondom Mercedes houden aan. Teambaas Toto Wolff flirtte vorig jaar, na het plotselinge vertrek van Lewis Hamilton, al openlijk met het aantrekken van de Nederlandse kampioen. Max’ huidige contract met Red Bull loopt nog tot eind 2028, maar via speciale prestatieclausules is er altijd een uitweg.

‘Er speelt helemaal niets’

“Het speelt vooral op sociale media, mensen maken daar een probleem van”, reageerde Jos Verstappen streng. “Op dit moment speelt er helemaal niets. Er zijn geen andere contracten. Het enige contract dat er is, is bij Red Bull. We wachten het gewoon af en kijken hoe het dit jaar gaat.” Wat écht belangrijk is achter de schermen, is de aanstaande geboorte van Max‘ eerste kindje met vriendin Kelly Piquet. Jos Verstappen werd gevraagd of dat een afleiding gaat vormen voor de 27-jarige Formule 1-coureur. “Ik denk het niet”, reageerde hij. “Als ik naar mezelf kijk, had dat destijds absoluut geen invloed. Misschien is hij juist wel blij om thuis weg te gaan met al dat gehuil”, zei hij lachend.

Tot slot ging Jos Verstappen in op de toekomst van zijn nieuwe kleinkind. Waagt de jongste Verstappen-telg zich straks ook aan de autosport? Het is niet ondenkbaar dat hij of zij in de voetsporen van zijn of haar vader en opa treedt. “Dat is nu nog veel te vroeg om te zeggen”, verzekerde de voormalig Formule 1-coureur. “Wij wilden beginnen met karten toen Max een jaar of zes was, maar dat werd uiteindelijk iets eerder. Dat gezegd hebbende, denk ik niet dat de karts al klaarstaan.”

