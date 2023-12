Jos Verstappen beleeft in 2023 een jaar van uitersten. Hij ziet zoon Max de wereld voorgoed veroveren met 19 GP-zeges en zijn derde wereldtitel op rij, maar ondergaat zelf een kleine operatie aan zijn hart. “Laat mij maar lekker in de schaduw meeliften”, zegt Jos Verstappen in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine.

Jos Verstappen kijkt in het interview openhartig terug op een bewogen jaar, zowel op de baan als ernaast. Het volledige verhaal is te lezen in Het Jaar van Max, de dubbeldikke special van FORMULE 1 Magazine. Het magazine is nu in de winkel verkrijgbaar of online te bestellen. Lees hieronder alvast enkele passages uit het interview.

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

– Krijgt Max de waardering die hij na zo’n dominant jaar verdient?

“Weet ik niet, dat interesseert hem eigenlijk ook niet zoveel. Ik denk dat iedereen in de paddock wel weet hoe goed Max zijn dingen doet. Wat mensen daarbuiten vinden, maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Maar hier, binnen de hele familie, weten ze allemaal dondersgoed hoe goed hij zijn dingen doet, hoe goed hij het voor elkaar heeft en krijgt hij honderd procent de waardering die hij verdient.”

‘Ik voel me nu weer fit’

– Tussen alle successen van Max door heb jij dit jaar een kleine ingreep aan je hart gehad.

“Het is vervelend dat ik het had, maar het is nu opgelost. Ze hebben het probleem gelukkig kunnen vinden, ik voel me nu weer fit. Het was iets dat dat ik mijn leven lang heb gehad en dat nooit eerder is ontdekt, anders had ik me er direct aan kunnen laten helpen en kun je er honderd jaar mee worden.”

Lees ook: Interview Max Verstappen: ‘Ik negeer bewust veel F1-nieuws’

– Goede gezondheid is het kostbaarste bezit.

“Je gaat er door zoiets wel over nadenken natuurlijk en er nog beter op letten. Je relativeert en waardeert nog meer wat je hebt: ik heb een leuke vrouw en twee kleine kinderen waar ik zo lang mogelijk mooie dingen mee wil doen.”

‘Ingreep aan je hart is altijd spannend’

– Was je erg nerveus voor de operatie?

“Een ingreep aan je hart is altijd wel spannend, denk ik. Ze kunnen je naar een verkeerde afslag nemen, je bent afhankelijk van andere mensen. En dat is nooit fijn… Maar ja, zulke specialisten weten wel wat ze doen. Om op je vraag terug te komen: ik heb twintig jaar geleden een nekhernia gehad. Dat maakte me nerveuzer.”

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024

Het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s!) van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Openhartig gesprek met Max: ‘Sportief succes bepaalt niet mijn hele leven’

Exclusief interview: Jos Verstappen over pieken en dalen

Op bezoek bij Jens Munser: Zo wordt Max’ helm gespote

Interview met Nico de Jong, het brein van Verstappen.com

Fotoreportage: Het jaar van Max door de lens van Peter van Egmond

Doe mee en win: De grote F1 fotoquiz met prachtige prijzen

Extra: dubbelzijdige megaposter Max met de kalender van 2024

Win gesigneerde F1-boeken en de EA Sports F1 Game 2023

Alles over de laatste twee GP’s van 2023 in Las Vegas & Abu Dhabi en nog veel meer!