Waar Max Verstappen dit weekend rivaal Lando Norris voor zich moest dulden, boekte vader Jos Verstappen wel een overwinning. Zaterdag schreef hij de Rallye des Ardennes op zijn naam. Ondanks een felle strijd met concurrent Bastien Rouard bouwde de voormalig Formule 1-coureur een voorsprong van 35,4 seconden op, genoeg voor de eindzege bij onze zuiderburen. Derhalve doet Verstappen goede zaken in het Belgische rallykampioenschap.

Na een overwinning in de Rally van Haspengouw was Jos Verstappen ook oppermachtig in de Ardennen. Met behulp van vaste copiloot Renaud Jamoul stond er geen maat op de 53-jarige Verstappen en zijn Skoda Fabia RS Rally2-auto. De vader van Red Bull-coureur Max Verstappen kreeg feitelijk alleen tegenstand van Bastien Rouard. Gedurende twaalf klassementsproeven bouwde het tweetal echter een flinke voorsprong op op de Belg, die gebruikmaakte van de Hyundai i20 Rally2-auto.

“Het waren mooie, maar ook listige proeven”, reageerde Jos Verstappen nadien tegenover Verstappen.com. “Je moest echt goed bij de les blijven, maar de laatste tijd gaat het erg goed. De auto gaat lekker en we voelen ons goed met het team. We zijn goed op elkaar ingewerkt en ons vertrouwen heeft zich hier uitbetaald. Ik ben erg tevreden.”

Dominante overwinning

De Rallye des Ardennes bestond uit vier verschillende proeven die ieder driemaal werden verreden. Rouard tekende in de openingsstage in Onhaye voor de snelste tijd, maar Verstappen nam niet veel later de leiding over in Molignée. Na de eerste omloop had de Nederlander al een voorsprong van 6,1 seconden opgebouwd. “Vorig jaar reden we hier ook, maar toen lag het parcours er helemaal anders bij”, legde hij uit. “De meeste proeven rijden we dit jaar omgekeerd of zijn aangepast, dus mijn ervaring is niet meteen een voordeel”, aldus Jos.

In de tweede omloop ging het duo Verstappen-Jamoul nog een tikkeltje harder en werd de voorsprong uitgebreid tot 27 seconden. “Dat was ook het plan, maar dat moet dan wel lukken”, lachte Jos Verstappen. “Het ging gelukkig goed, ik voel me goed in de auto en dan volgen de tijden vanzelf. Maar vergis je niet, ik amuseer me wel, want dit parcours is erg snel en uitdagend. Het blijft opletten en ik heb echt moeten pushen op enkele proeven.” In de derde en laatste omloop kwam Verstappen tot een voorsprong van 35,4 seconden, mede dankzij een dominante overwinning in de laatste proef.

Jos Verstappen en copiloot Renaud Jamoul vieren de overwinning in de Rallye des Ardennes (Verstappen.com)

