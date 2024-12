Niet alleen Max Verstappen moet dit weekend aan de bak; ook vader Jos heeft zijn racepak weer aangetrokken. Samen met bijrijder Renaud Jamoul neemt hij deel aan de tweedaagse Spa Rally in België. Na de openingsdag op zaterdag staat het duo op de tweede plaats in het klassement. De 52-jarige coureur is tevreden en laat weten dat hij een serieuze tegenstander begint te worden.

“Toen ik net begon met rallyrijden had ik een grote achterstand, maar nu doen we mee om de prijzen,” reageerde Jos Verstappen tegenover Verstappen.com. “De concurrentie houdt rekening met mij en dat is mooi om te ervaren.” De voormalig Formule 1-coureur moest zaterdag alleen rivaal Cédric Cherain voor zich dulden. “Het was droog, maar heel koud, en dat maakte sommige plekken verraderlijk,” legde hij uit.

Op vrijdagavond, terwijl Max Verstappen zich kwalificeerde voor de sprintrace in Qatar, reed Jos Verstappen zijn eigen kwalificatieproef. In de Skoda Fabia RS Rally 2 verzekerden hij en Renaud Jamoul zich van de tweede plaats. Op zaterdag werkten ze vervolgens vier klassementsproeven af, te weten Renouprez, Bruyères, Fays Show en Wanne. Gedurende de dag stonden er in totaal elf proeven op het programma.

‘Voelde goed aan’

In de eerste omloop reed Jos Verstappen drie keer een tweede tijd en één keer een derde. Daarmee eindigde hij op de tweede plaats, met een achterstand van 16 seconden op Cédric Cherain. “We zijn rustig begonnen, maar het ging goed,” aldus de Nederlander. “Op sommige plekken lag nog ijs. Daar moet je voorzichtiger zijn, maar misschien waren we te voorzichtig. Op zich voelde het niet verkeerd, maar we hebben wel wat tijd verloren. Desalniettemin ben ik tevreden.”

In de tweede omloop keerde het tij. Jos Verstappen en Renaud Jamoul veroverden drie keer de eerste plaats en werden één keer tweede. Daarmee brachten ze de achterstand op Cherain terug tot slechts 6,1 seconden. “Het was heel verraderlijk, maar het voelde goed,” verklaarde Verstappen. “Waar ’s ochtends nog ijs lag, lag nu veel modder en water. We hebben geen momentje gehad. We reden wel op de limiet, maar binnen de perken.”

Tijdens de derde en laatste omloop werden alleen de eerste drie proeven opnieuw gereden. Verstappen noteerde een derde tijd, gevolgd door twee eerste tijden. Daarmee blijft hij na elf klassementsproeven op de tweede plek staan, op 7,3 seconden van Cédric Cherain. Zondag volgen nog vijf proeven, alvorens de eindbalans wordt opgemaakt.

