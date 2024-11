Na de verpletterende overwinning van Max Verstappen tijdens de GP van São Paulo kan ook Jos Verstappen tevreden terugkijken op zijn laatste raceprestatie. Samen met bijrijder Renaud Jamoul won hij dit weekend voor de tweede keer de Rally van Zuid-Limburg. Waar het duo vorig jaar in acht van de twaalf klassementsproeven bovenaan eindigde, waren ze dit jaar goed voor maar liefst elf zeges. “Ik ben heel tevreden,” reageerde de voormalig Formule 1-coureur.

Het Belgische rallyevenement bestond dit jaar uit drie verschillende proeven, die elk vier keer werden verreden. Daardoor kregen alle deelnemers opnieuw twaalf etappes voor de kiezen. “Het ging echt goed, ik ben heel tevreden,” reageerde Jos Verstappen tegenover Verstappen.com. “Het parcours was iets gewijzigd in vergelijking met vorig jaar. We deden ook mee aan deze race om een paar dingen te testen, en er is geen betere plek voor dan een rally.”

‘Wordt alleen maar beter’

De vader van Max Verstappen is bovendien zeer te spreken over de samenwerking met Renaud Jamoul, zijn Belgische bijrijder in de Skoda Fabia RS. “We blijven onszelf verbeteren,” vervolgde hij. “Hij (Jamoul, red.) is ongelooflijk gedreven en professioneel. Je hebt een goede band en wederzijds respect nodig, en dat is er zeker. Het wordt alleen maar beter.” Het team won de eerste reeks proeven allemaal, waardoor het al snel op voorsprong kwam ten opzichte van naaste rivalen Frédéric Miclotte en diens bijrijder Robbie Plevoets. In de tweede run waren ze opnieuw dominant en liep het Nederlands-Belgische duo nog verder uit.

LEES OOK: Jos Verstappen: ‘Hoogste tijd voor fulltime FIA-stewards’

Pas in de derde ronde moesten Verstappen en Jamoul tijdens één klassementsproef hun meerdere erkennen in Kris Princen en bijrijder Peter Kaspers. Desondanks werd de voorsprong verder uitgebreid. Na drie nieuwe zeges in de laatste reeks was de wedstrijd definitief beslist. Met elf overwinningen en één tweede plaats kende het duo een uiterst dominant weekend in Zuid-Limburg.

