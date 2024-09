Jos Verstappen beleefde een succesvol weekend tijdens de Omloop van Vlaanderen, waar hij samen met zijn copiloot Renaud Jamoul de tweede plaats veroverde. Alleen het duo Cédric Cherain en Damien Withers bleek iets sneller en pakte met een voorsprong van 33 seconden de overwinning. Toch kijkt de vader van Max Verstappen tevreden terug op het rallyweekend.

“Het ging goed, maar Cherain was gewoon overal snel en maakte geen foutjes,” zei Jos Verstappen tegen Verstappen.com. “Ik ben zeer tevreden met de tweede plaats. Meer zat er niet in. Je wilt natuurlijk altijd meer, en we hebben alles geprobeerd, veel overleg gevoerd om te zien wat we nog aan de auto konden verbeteren. Maar er zat gewoon niet meer snelheid in. Dit was het maximale, en daar moeten we tevreden mee zijn.”

Tijdens de rally, die op vrijdag en zaterdag plaatsvond, wist Verstappen in twee klassementsproeven de snelste tijd neer te zetten. Toch ging het op zaterdag even mis voor de 52-jarige coureur; door de laagstaande zon schoot hij van de baan. “We gingen rechtdoor over het gras en moesten keren,” aldus Verstappen. “Doordat de zon in m’n ogen scheen, zag ik het niet. Het is nog ontzettend glad en er is weinig grip. Heel verraderlijk, maar dat geldt natuurlijk voor iedereen.”

Jos Verstappen richt zijn aandacht nu op een rally in eigen land. Van 20 tot en met 21 september staat de Eurol Hellendoorn Rally op zijn programma. Slechts één week later neemt hij deel aan de BRC East Belgium Rally. Momenteel bezet Verstappen de vijfde plaats in het Belgische rallykampioenschap.

