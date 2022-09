Vader Jos kon zijn geluk niet op toen hij op Zandvoort zijn zoon voor de tiende keer dit seizoen zag winnen. Verstappen prijst de samenwerking tussen Red Bull en Max voor wat betreft de strategie in de race: “Ze hebben juist gehandeld, dit is gewoon perfect.”

Verstappen vertrok van poleposition maar kon niet wegrijden van Charles Leclerc. Na de pitstops waren de verschillen al wat groter, maar toen begon Mercedes een grotere bedreiging te vormen. Zij leken op weg om de race met één pitstop uit te rijden, maar safetycarfases in de slotfase van de race en een goede strategie zorgden ervoor dat Verstappen alsnog met de zege vandoor kon gaan.

“Het blijft altijd wel spannend”, zegt vader Jos Verstappen tegen Viaplay. “Je weet dat als er een auto op het rechte stuk stilvalt er een safetycar of virtual safetycar kan komen. Je moet gewoon te allen tijde klaarstaan met de juiste strategie. Het team en Max hebben daarin juist gehandeld. Dit is gewoon perfect.”

Lees ook: Verstappen blij met zege in ‘niet zo rechttoe rechtaan’ race in Zandvoort

Het duurde niet heel lang voordat Verstappen Hamilton verschalkte: al voor de Tarzanbocht zette hij de Red Bull naast de Mercedes. “Opletten”, legt Jos uit hoe het mogelijk is dat zijn zoon zo snel toesloeg. “Zoals altijd. Je moet er gewoon bij zitten. We weten dat we een snelle auto hebben op de rechte stukken. Hij sloot gewoon goed aan. Lewis ging redelijk laat van start, hij zat erop en dan kan het.”

Het was eerder deze week nog maar de vraag of Jos bij de race aanwezig kon zijn. Hij testte positief op het coronavirus en bleef thuis, maar na een negatieve test kon hij dan toch de race en zege van Max bijwonen. “Ik zat vrijdag en zaterdag voor de tv gekluisterd. Het voelt gewoon waanzinnig om de sfeer te proeven en hoeveel mensen er hiernaartoe komen… het is gewoon een volksfeest.”

Foto: Red Bull Content Pool