Jos Verstappen heeft voor de eerste keer in zijn rallycarrière een rally in Nederland gewonnen. De vader van Max Verstappen kwam als eerste over de finish bij de Hellendoorn Rally en versloeg zo naaste concurrent Bernhard ten Brinke.

Verstappen maakte in 2021 zijn rallydebuut, tijdens de Drenthe Rally, en heeft sindsdien al aardig wat prijzen binnengesleept. Zijn laatste overwinning is echter wel extra speciaal, omdat de Limburger voor het eerst op Nederlands grondgebied won. Verstappen senior rijdt niet zo vaak rally’s in Nederland, maar maakte graag een uitzondering voor de Hellendoorn Rally.

LEES OOK: Preview GP Singapore: Getergde Verstappen telt voor twee, Norris kan borst natmaken

Spannend tot het einde

De vader van Max Verstappen trok aardig wat publiek, en deze fans werden gelijk getrakteerd op veel raceactie. Een spannende strijd tussen Verstappen en winnaar van vorig jaar, Bernhard ten Brinke, vond plaats. Beide mannen reden de wedstrijd in een Skodia Fabia RS Rally2. Verstappen trok uiteindelijk aan het langste eind, en won met een voorsprong van 5,5 seconden op Ten Brinke.

“Geweldig!”, reageert Verstappen na zijn zege in de Hellendoorn Rally, tegenover Verstappen.com. “We moesten ons vandaag tien keer vol concentreren en op de limiet rijden. We hebben wat geluk gehad en de samenwerking met Renaud (Jamoul, Verstappens copiloot, red.) was super.” Verstappen genoot van de race in Hellendoorn, maar wist niet meteen zeker dat hij ook hier de overwinning zou pakken. “Bernhard ten Brinke heeft hier veel ervaring en geweldig tegenstand geboden. Het bleef spannend tot de laatste proef, alles lag nog open. We moesten blijven pushen, maar het is gelukt.”

Lees hier alles over de GP in Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!