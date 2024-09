Het weekend van Max Verstappen is pas geslaagd als hij uitloopt in het kampioenschap, vertelde hij donderdag in Singapore. Omdat naaste belager Lando Norris van pole position start, zou dat zomaar eens kunnen betekenen dat alleen winst in de race volstaat. Kansloze missie, gezien de laatste tijd? Nee, want een getergde Max Verstappen telt voor twee en de RB20 is óók nog eens sneller dan verwacht.

De wagen van Red Bull verrast dit weekend op het Marina Bay Street Circuit voor de verandering eens in aangename zin: vrijdag waren er nog grote problemen en dito zorgen bij zowel Verstappen als het team, zaterdag bleek dat ze de boel op de rit hadden gekregen. “Het was lang geleden dat ik me zo goed heb gevoeld in de auto”, zei de Nederlander desgevraagd zaterdagavond ver na de kwalificatie. U weet wel, die met een ‘eigen’ persconferentie na afloop.

Daar maakte Verstappen een belangrijk punt mee, hij wilde even de FIA laten zien en voelen hoezeer hij het oneens is met de straf die hij deze week kreeg voor zijn taalgebruik. Een overdreven straf, daar zal toch iedereen het over eens zijn, zou je zeggen. Maar hoe dan ook: het prikkelt hem. De getergde Verstappen oogt scherp en dat maakt hem voor Norris een gevaarlijke uitdager in de race. Voor het eerst sinds 2018 (!) start de Nederlander vanaf de eerste startrij in Singapore.

Safety car, slagregen?

Wie had dat gedacht een paar dagen geleden? Waarschijnlijk niemand. En laten we wel zijn: Norris rijdt – ook na de achtervleugel-saga rond McLaren – nog altijd in de snelste auto. Een zege ligt in dat kader op papier voor de hand. Maar in de praktijk kan er juist in Singapore van alles gebeuren: een safetycarfase is op dit stratencircuit welhaast een zekerheid, anders is er altijd nog wel een Virtual Safety Car. Een plotselinge Aziatische slagregen valt daarnaast nooit uit te sluiten en dan staat er óók nog een getergde Verstappen op de eerste rij? Het scheelt maar één ‘a’, maar toch: het venijn zit ‘m vandaag misschien wel in de start in plaats van staart.

Tekst gaat verder onder de foto

Lando Norris snelt naar pole position voor de Grand Prix van Singapore (Foto: Motosport Images)

Mannen als Lewis Hamilton, maar ook George Russell en Oscar Piastri zitten op het vinkentouw om misschien wat te proberen met strategie. Dat zal zeker gelden voor Ferrari, waar het juist zaterdag bergafwaarts ging met P9 en P10 in de kwalificatie. Charles Leclerc is niet te spreken over het rijgedrag, Carlos Sainz crashte in de kwalificatie; een dramaweekend ontvouwt zich voor de ogen van teambaas Fred Vasseur. Qua strategie is er op voorhand weinig te bereiken op voorhand. Een éénstopper is het meest logische voor nagenoeg alle coureurs op de grid.

Laatste van Ricciardo?

Er zijn nog wel meer verhaallijnen om op te letten in de race, maar speciaal voor de fans van Daniel Ricciardo pikken we die er nog even uit. Geniet er namelijk maar van, het zal niemand in de paddock verbazen als de wedstrijd van vandaag voor de goedlachse Australiër zijn laatste in de Formule 1 is. En anders is het wel zijn laatste seizoen, zo is de verwachting. Dat zal snel duidelijk worden, want een mededeling over de toekomst van Liam Lawson – en daarmee die van Ricciardo – is aanstaande.

En verder…

…staat de GP van Singapore sinds 2008 op de Formule 1-kalender

…is het 19 bochten tellende circuit 4,94 kilometer lang

…telt de race 62 ronden

…is de start 14.00 uur Nederlandse tijd (20.00 uur plaatselijke tijd)

