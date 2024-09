Dat Max Verstappen uit onvrede met zijn ’taakstraf’ van de FIA er tijdens de persconferentie na de kwalificatie in Singapore zoveel mogelijk het zwijgen toe deed, was al duidelijk. Maar dat was niet tegen de pers gericht, de Nederlander wilde namelijk buiten de perszaal wel alle vragen beantwoorden. Dat leidde vervolgens tot een ‘eigen’ persconferentie van Verstappen, uit protest tegen de FIA, en met hectiek in de paddock alom.

De Nederlander liet duidelijk merken dat hij het niet eens is met het feit dat de FIA hem gestraft heeft voor zijn uitspraken in de persconferentie van afgelopen donderdag. Daarin gebruikte hij het woord ‘fucked‘. Het leidde ertoe dat Verstappen zaterdagavond als protest tegen zijn straf weinig tot niks wilde zeggen als hem een vraag werd gesteld. “Maar”, zei hij er meteen bij, “buiten deze zaal wil ik wel antwoord geven.”

Wandelende persconferentie

En hij hield woord: meteen na het verlaten van de persconferentie stelde Verstappen zich als protest in de gang op. “Het kan hier wel”, klonk het. Maar net toen de eigen geïmproviseerde persconferentie zou beginnen, wilde een woordvoerder van de FIA er een stokje voor steken. “Hoeft niet, ik vind het prima”, zei Verstappen zelf. Maar hij bleek naar de internationale tv-verslaggevers te moeten. Dat deed hij dus maar – anders wacht nog meer straf – en dus werd het een ‘wandelende persconferentie’. Verstappen wilde er alle tijd voor nemen, maar dat bleek nog aardig lastig.

Punt gemaakt

Zijn statement, namelijk het laten blijken van de onvrede over de straf van de FIA, was duidelijk. Punt gemaakt. “Wat ik heb gezegd, was namelijk echt niet zó erg. De straf die aan mij is uitgedeeld, vind ik belachelijk“, keek hij nogmaals terug op de opmerkingen die hij donderdag maakte. Verstappen bevestigde terloops nog even veel steun van andere coureurs te hebben gekregen. Lando Norris sprak zich bijvoorbeeld ook al uit: “Ik ben het niet met die straf eens.”

‘Voelde me goed in auto’

En over de auto en zijn puike prestatie in de kwalificatie? Daar had Verstappen uiteraard ook heus nog wat over te melden. Vrijdag liep het bijvoorbeeld niet. “Het zijn lastige dagen geweest, maar het team is kalm gebleven en we hebben goede stappen gemaakt. Het was niet perfect, maar het was lang geleden dat ik me zo goed heb gevoeld in de auto. Dat biedt hoopt voor de toekomst.”

