Max Verstappen maakte een bijzonder statement na de kwalificatie voor de GP van Singapore. Zijn tweede startplek gebood hem te verschijnen in een officiële persconferentie. De laatste keer dat hij hier te gast was, leverde het gebruik van het woordje fucked hem een taakstraf op. Om zijn onvrede over de situatie te uiten, ging hij niet in op de vragen van journalisten. “Vraag me dat buiten maar”, antwoordde hij nijdig.

“Geen commentaar.” “Vraag me dat buiten maar.” “Ik heb last van mijn stem.” Zomaar een greep uit de antwoorden van Max Verstappen tijdens de persconferentie na afloop van de kwalificatie in Singapore. Nadat de Nederlander vrijdag een taakstraf kreeg voor het schelden tijdens een persmoment, had hij zaterdag duidelijk besloten om het zekere voor het onzekere te nemen.

“Het is niks persoonlijks hoor”, zei Verstappen nog tegen Tom Clarkson, de vaste interviewer van de Formule 1. Polesitter Lando Norris en Lewis Hamilton, die de pers wel te woord wilden staan, namen het op voor hun collega. “Ik vind het erg oneerlijk en ik ben het er totaal niet mee eens”, zei Norris over de straf van zijn naaste rivaal. Ook Lewis Hamilton sprong in de bres voor Verstappen. “Het is één grote grap”, reageerde hij. “Dit is het toppunt van de autosport. Als ik Max was zou ik die taakstraf lekker vergeten.”

Een dappere journalist durfde Max Verstappen nog te vragen hoe lang hij de persconferenties denkt te boycotten. Het zal immers heus niet de laatste keer zijn dat de Nederlander hier zal moeten verschijnen. “Ik geef toch antwoord”, reageerde hij kortaf. Daarmee kwam de sessie ten einde en stormde de Red Bull-coureur de ruimte uit, gevolgd door een klein leger journalisten.

