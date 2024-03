Niet alleen zoon Max, ook vader Jos zorgde dit weekend voor een Verstappen-zege. Hij won zondag in België de Rallye de Hannut. Hoewel vervolgens later op de dag in Amerika een dergelijk Nederlandse succes in de Indycar uitbleef voor Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout, kon ook die tevreden terugkijken: tiende in de seizoensouverture.

Met Renaud Janoul beleefde Jos Verstappen in de Skoda Fabia dankzij de zege een prima begin van het jaar in het ASAF-kampioenschap. Het Nederlands-Belgische rallyduo bleef de concurrentie bijna een minuut voor en werd daarmee overtuigend winnaar. De volgende race in de titelstrijd is de Rally van Salamander, eind maart (het weekend van de Formule 1 Grand Prix van Australië).

Later op de dag zat meer Nederlands autosportsucces er in de Indycar niet in. Van Kalmthouts top-10 notering was er echter niet minder fraai om. Hij kende een puik openingsweekend van het seizoen, in Sint Petersburg (Florida) reed hij in de kwalificatie al naar plek zeven.

Dat is een goed teken; Van Kalmthout en zijn team Ed Carpenter Racing willen revanche voor een naar eigen zeggen sportief mager 2023. Toen kwam hij in een seizoen vol pech niet verder dan twee keer een plek in de top-10. De eerste is nu al binnen en dat smaakt voor Van Kalmthout en ECR naar meer. De winst in de openingsrace ging naar polesitter Jozef Newgarden, voor Pato O’Ward.

