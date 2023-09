Voor Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout zat er zondagavond in Monterey geen mooie afsluiting van het IndyCar-seizoen in. De als 18e geklasseerde Nederlander werd al in de eerste ronde achterstevoren getikt door Scott Dixon, de uiteindelijke winnaar van de race.

Een onfortuinlijk einde van een al even onfortuinlijk seizoen: dat mocht de conclusie zijn voor Van Kalmthout. In de nummer 21-wagen van Ed Carpenter Racing eindigde de maandag jarige Nederlander – hij wordt dan 23 jaar – dit seizoen slechts tweemaal in de top-10. Het leverde in de eindstand van de titelstrijd een veertiende plek op. Een auto die niet in balans was, wisselingen in het team en veel pech – het zat Van Kalmthout dit jaar niet mee.

Na de zesde plaats in Portland vorige week – zijn beste seizoensprestatie – leek er op circuit Laguna Seca voorafgaand aan de race opnieuw een plek in de subtop in te zitten. Een beuk van Dixon boorde alle hoop op een goed resultaat echter al snel de grond in. Dixon werd bestraft voor de clash met de als zesde gestarte ‘Veekay‘. Hij slaagde er desondanks in om een incidentrijke race als winnaar af te sluiten.

De IndyCar-kampioen was voorafgaand aan de seizoenafsluiting al bekend: Alex Palou. De 27-jarige Spanjaard stelde de titel vorig week veilig. Hij won dit seizoen vijf van de zeventien races en stond diverse keren op het podium. Palou eindigde in geen enkele wedstrijd lager dan een achtste plaats. Zondag kwam hij in Monterey als derde over de finish.

Uitslag

RANK DRIVER CAR START LAPS TOTAL TIME LAPS LED 1 Scott Dixon 9 11 95 02:17:41.6400 20 2 Scott McLaughlin 3 2 95 02:17:48.9580 – 3 Alex Palou 10 5 95 02:17:52.2511 51 4 Will Power 12 7 95 02:17:56.3069 – 5 Callum Ilott 77 20 95 02:18:02.7689 – 6 Christian Lundgaard 45 3 95 02:18:03.0150 – 7 Alexander Rossi 7 15 95 02:18:03.8553 – 8 Marcus Armstrong 11 14 95 02:18:08.7710 – 9 Pato O’Ward 5 9 95 02:18:10.0307 15 10 Ryan Hunter-Reay 20 25 95 02:18:13.9807 – 11 Romain Grosjean 28 8 95 02:18:20.6607 2 12 Sting Ray Robb 51 24 95 02:18:25.6275 – 13 Helio Castroneves 06 27 95 02:18:39.9575 – 14 Agustin Canapino 78 19 95 02:18:42.8243 – 15 Marcus Ericsson 8 18 94 02:18:03.9834 – 16 Benjamin Pedersen 55 23 94 02:18:20.0876 – 17 Santino Ferrucci 14 17 94 02:18:27.2548 – 18 Rinus VeeKay 21 6 93 02:18:17.4950 – 19 Felix Rosenqvist 6 1 93 02:18:21.3296 6 20 David Malukas 18 22 93 02:18:28.7683 – 21 Josef Newgarden 2 4 91 02:18:28.2840 – 22 Devlin DeFrancesco 29 26 91 02:18:50.0001 – 23 Colton Herta 26 12 80 02:12:45.1323 1 24 Juri Vips 30 13 71 02:18:50.0000 – 25 Kyle Kirkwood 27 16 65 02:18:43.7580 – 26 Tom Blomqvist 60 21 61 01:28:09.5902 – 27 Graham Rahal 15 10 0 00:00:00.6301 –