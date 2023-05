De Indy 500 van 2023 is gewonnen door Amerikaan Josef Newgarden. Nederlander Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout startte van de tweede plek maar was veroordeeld tot een inhaalrace na een incident in de pitlane met polesitter Alex Palou. De race werd gemarkeerd door een bizarre slotfase met drie rode vlaggen en vele crashes. Slechts 20 van de 33 coureurs bereikten de finishlijn.

De race dreigde meteen te beginnen met een uitvaller: Graham Rahal kreeg zijn auto niet aan de praat tijdens de parade laps en werd aan de kant gezet. Vlak nadat de race begon werkte de auto echter weer mee, waardoor alle 33 deelnemers lange tijd op de baan waren. Het was stuivertje wisselen tussen Van Kalmthout en Palou om de leiding met zo nu en dan een gastoptreden van Felix Rosenqvist.

Halverwege de race leek een goed resultaat voor Van Kalmthout ondenkbaar. Bij het verlaten van zijn pitstop had de Nederlander – die toen virtueel aan de leiding ging – last van wheelspin waardoor zijn auto dwars begon te draaien. Van Kalmthout werd ‘gered’ van een crash met de muur door Palou, die op dat moment zelf ook zijn pitbox verliet. De Nederlander botste op de zijkant van de Chip Ganassi van Palou, waardoor Palou in de muur terecht kwam. Hoewel beide coureurs nog door konden rijden, liepen ze wel vertraging op. Van Kalmthout kreeg als straf voor het incident een drive through penalty en zakte vrijwel terug naar de laatste plaats. Voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean viel niet veel later uit na de muur te hebben geraakt.



Drie rode vlaggen in de slotfase

In de laatste fase van de race zorgde een serie botsingen voor maar liefst drie rode vlaggen. De eerste kwam door een ernstige crash van Kyle Kirkwood en Felix Rosenqvist. Kirkwood schoof een eind ondersteboven over de grond terwijl een van zijn banden over de omheining vloog. Gelukkig waren zowel de coureurs als de toeschouwers ongedeerd door het voorval. Vlak na de herstart vond er opnieuw een crash plaats. Kandidaat voor de winst Pato O’Ward belandde in de muur op hetzelfde moment dat er verder naar achteren een andere botsing plaatsvond. Augustin Canapino verloor daardoor de controle over zijn stuur en remmen, waardoor hij nog op de inmiddels stilstaande auto van O’Ward botste. De rode vlag werd opnieuw gezwaaid. De nieuwe herstart bereikte de eerste bocht niet eens: Marco Andretti botste op Van Kalmthouts teambaas Ed Carpenter. Rode vlag nummer drie.

Na de derde en laatste herstart was er nog slechts één ronde te rijden. Newgarden zette meteen aan en wist Marcus Ericsson te passeren voor de leiding. Santino Ferrucci, Palou en Alexander Rossi maakten de top vijf af. Verder naar achteren had Van Kalmthout zich teruggevochten naar de achtste plek te midden van alle chaos. Voor de finish echter werd hij nog ingehaald door Colton Herta en teamgenoot Conor Daly om uiteindelijk als tiende te finishen.