Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout start komende zondag als tweede bij de 107e editie van de Indianapolis 500. De coureur van Ed Carpenter Racing reed op de Oval de tweede tijd van de Fast Six. De pole position ging naar de Spanjaard Alex Palou (Chip Ganassi Racing Honda) met een nieuw kwalificatierecord.

Het gemiddelde van Palou over vier ronden bedroeg 234,217 mijl per uur. Van Kaltmhout kwam tot 234,211 mijl per uur, waarmee hij slechts 0,005 seconden langzamer was dan zijn rivaal.

“Ik heb alles eruit gehaald, maar het is gewoon zo krap. Ik dacht dat we echt kans maakten op de poleposition”, zei hij na afloop. De derde plaats ging overigens naar Felix Rosenqvist.