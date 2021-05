De havenmeester van Monaco is een van zijn beste kennissen, hij krijgt van hem bij de Grand Prix steevast een mooie – en dezelfde – ligplaats. Michael Bleekemolen heeft zijn boot Half Moon dit jaar voor de 35e achtereenvolgende keer in het prinsdom aangemeerd. Wat hem opvalt? “Het is een stuk minder druk.”

Met een tas vol boodschappen wandelt Michael Bleekemolen, in jeans en polo, naar zijn boot. Je kunt hem eind mei in Monaco niet missen: de ondernemer en coureur is vaste klant bij Formule 1’s kroonjuweel. Op het bovendek van zijn boot heeft hij een prachtig uitzicht op het stuk asfalt op weg naar het zwembad. “En met die grote tv-schermen hier om ons heen kunnen we de hele race goed volgen”, stelt Bleekemolen.

Michael Bleekemolen.

De Aerdenhouter viert dit jaar een jubileum. Hij is voor het 35e achtereenvolgende jaar met zijn boot te gast bij de Grand Prix. En het verveelt elke keer weer geen seconde. Ook dit jaar heeft hij een aantal gasten uitgenodigd. Ondanks de coronarestricties in Monaco mag hij mensen op zijn boot ontvangen. Twaalf om precies te zijn. “Hiervoor had ik 55 gasten. Andere tijden, hè?”, zegt Bleekemolen.

En niet alleen wat het aantal gasten betreft. De haven ligt een stuk minder vol dan gebruikelijk bij de GP Monaco. “Je ziet het meteen. Er is nog genoeg plek. De duiker die onze boot heeft vastgelegd zei het ook al: hij heeft het een stuk minder druk.” De haven zal ’s avonds niet zo swingen als voorheen. Maar voor Bleekemolen is dat bijzaak. Dat komt wel weer, op weg naar de veertigste GP vanaf de Half Moon.

