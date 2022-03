De Formule 1-kalender telt dit seizoen een recordaantal van 23 Grands Prix, maar dat record kon in de toekomst weleens sneuvelen. Volgens F1-baas Stefano Domenicali heeft de sport de potentie om te groeien tot dertig races per jaar.

In een interview met Sky Sports zegt Domenicali dat er wereldwijd interesse is om een Formule 1-race te organiseren. “Ik zou zeggen dat er potentieel is om naar dertig te gaan, als je het hebt over de belangstelling die we over de hele wereld zien. Het is aan ons om de juiste balans te vinden, rekening houdend met wat de locaties zijn die graag in de F1 zouden willen zijn en wat de historische waarden zijn die we op de kalender willen zien.”

Concreet wordt er gesproken over een derde race in de Verenigde Staten (Las Vegas) en een tweede race in China, maar ook andere landen willen een graantje meepikken van het huidige succes. “Buiten Amerika, buiten China, denk ik dat er een potentieel is om binnenkort ook in Afrika te zijn. Er is daar veel belangstelling. Dat is zeker een gebied dat tot nu toe ontbreekt in de geografie van onze kalender.”

‘Oude’ circuits op de schopstoel

De interesse van die nieuwe racelocaties kon weleens ten koste gaan van enkele ‘oude’ circuits, vervolgt Domenicali. “Er zijn enkele promotors die aflopende overeenkomsten hebben. Waarschijnlijk zullen enkele van de huidige Grands Prix niet langer deel uitmaken van de kalender. We moeten in balans zijn, we moeten kijken wat de andere mogelijkheden zijn. Zeer binnenkort gaan we iedereen vertellen wat ons plan is om [nieuwe] markten te ontwikkelen.”

Overigens zijn de teams niet al te blij met de steeds verder uitdijende F1-kalender. Extra races zorgen voor extra kosten, maar leggen ook een zware druk op de teamleden, zowel mentaal als fysiek. In het huidige Concorde Agreement is dan ook een limiet van maximaal 24 races per jaar vastgelegd. Dat aantal kan alleen verder worden verhoogd als de teams ermee instemmen.

