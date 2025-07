De campagne voor het FIA-voorzitterschap is begonnen. Kandidaat Tim Mayer opende in Silverstone al de aanval op huidig voorzitter Mohammed Ben Sulayem, maar onthult nu ook, middels een ‘impactmanifest’, hoe hij het als FIA-voorzitter anders zou aanpakken dan de Emirati. Mayer pleit in zijn eerste plannen voor het FIA-voorzitterschap vooral voor meer transparantie binnen het bestuursorgaan.

Tim Mayer stelde zich voorafgaand aan de GP Groot-Brittannië al officieel kandidaat voor het FIA-voorzitterschap. In een persmoment vlak bij het circuit van Silverstone presenteerde hij al zijn verkiezingsleus, FIA Forward, en zijn eerste progressieve plannen voor de organisatie. Met zijn op donderdag onthulde ‘impactmanifest’ krijgen de plannen van de Amerikaan steeds vastere vorm. “Onze missie is om de leden een overtuigend alternatief te bieden voor het huidige FIA-leiderschap, met als doel de ambities van de FIA op een ethische en doeltreffende wijze uit te voeren”, valt als eerste te lezen in het manifest.

LEES OOK: Wolff reageert op Verstappen-geruchten: ‘Willen met Russell en Antonelli doorgaan’

Mayer wil de reputatie van de FIA verbeteren. In de presentatie benadrukt de Amerikaan namelijk opnieuw dat de transparantie van de bestuursprocessen binnen de huidige FIA is afgenomen. Mayer zet daarom als doel dat de FIA in 2028 moet behoren tot “de bovenste twintig procent van bestuursorganen op basis van wereldwijd erkende criteria.” De kandidaat voor het voorzitterschap onthult gelijk dat hij op dag één van zijn eventuele termijn als FIA-voorzitter “de presidentiële excessen zal terugdraaien”. Hiermee wordt de uitvoerende macht van de voorzitter over organen zoals de auditcommissie en het uitvoerend comité beperkt.

Adviserende rol

Het manifest zet ook de beoogde mijlpalen voor Mayer tijdens de eerste honderd dagen – herstructurering van de leiderschapsstructuur waarbij de voorzitter geen uitvoerende macht meer heeft – en het eerste jaar – onder meer het terugdringen van kosten. Ook wil de voormalig FIA-steward de bevoegdheid van de voorzitter om willekeurig mensen te ontslaan stopzetten. Al met al wordt de rol van FIA-voorzitter meer ‘adviserend’ dan ‘uitvoerend’ onder Mayer.

“Het gaat om waarden – eerlijkheid, transparantie en service – niet om controle”, vat Mayer zelf zijn plannen samen. “Echte verantwoordelijkheid betekent duidelijke beslissingen, eerlijke rapportage en leiderschap dat vertrouwen verdient door te luisteren en echte groei te leveren.” De Amerikaan heeft nog niet bekendgemaakt wie de vicevoorzitters zullen zijn onder zijn leiderschap, en ook zijn plannen op het gebied van sport en mobiliteit zijn nog een vraagteken.

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.