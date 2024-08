Hoe groot is de kans dat Max Verstappen Lando Norris op het circuit van Zandvoort verslaat? Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner ligt dat aan één cruciaal element. De Brit gaat ook gelijk in op de vraag of Red Bull beter kan starten dan de McLarens.

Heel even leek het erop dat Max Verstappen zijn fans kon verblijden met een vierde polepositie op Zandvoort. Al heel gauw maakte Lando Norris echter een einde aan die droom. De Brit dook onder de tijd van de Nederlander tijdens de kwalificatiesessie op zaterdag. Kan Verstappen zijn Britse rivaal in de race wel verslaan? Volgens teambaas Horner ligt dat aan één cruciale factor.

LEES OOK: UPDATE | Kevin Magnussen start Dutch GP vanuit de pitstraat, Ricciardo naar P13

“Ik denk dat dat de magische vraag zal zijn”, antwoordde Horner op de vraag van Viaplay of de kracht van Verstappen later in de ronde hem vertrouwen gaf dat de drievoudig wereldkampioen zijn banden langer zou kunnen laten meegaan dan McLaren. “We hebben natuurlijk maar tien ronden data (van de vrije trainingen, red.) voor alle teams. Dus de vraag is of het warmer gaat worden, of de degradatie hoger zal zijn. Dat wordt een cruciaal element in de race.”

‘Draait niet alleen om de start’

Verstappen kan Norris al bij de start inhalen, omdat de Brit niet altijd even goed aan een race begint. Ook adviseur Helmut Marko beweerde dat de starts van de McLarens niet zo sterk zijn al die van de Nederlander. Horner is echter voorzichtiger in zijn uitspraken.

“Zij (McLaren, red.) hebben de schone kant van de grid”, aldus Horner. “Het is een korte aanloop naar bocht 1. We kunnen daar niet op vertrouwen. Daarnaast hebben we het tempo, de degradatie. De strategie draait niet alleen om de start, maar het zou goed zijn om morgen een goede start te hebben.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!