Kevin Magnussen vangt de Nederlandse Grand Prix aan vanuit de pitstraat. Dat hebben de stewards besloten, nadat Haas ervoor koos om een nieuwe batterij in de bolide van de Deen te plaatsen. Het is al de derde batterij voor Magnussen dit seizoen, terwijl er per bolide volgens het reglement maar twee batterijen zijn toegestaan.

Magnussen kwalificeerde op Zandvoort als vijftiende, maar moet door het werk aan zijn bolide vanuit de pitstraat starten. Haas-teamgenoot Nico Hülkenberg begint de Nederlandse race wel vanaf P14. Magnussen is niet de enige coureur die op een andere plek zijn race start dan waar hij op zaterdag kwalificeerde. Alexander Albon werd na de kwalificatie gediskwalificeerd nadat de vloer van zijn FW46 niet aan de reglementen voldeed. De Britse Thai start daarom de race achteraan het veld.

Daarnaast kreeg ook Lewis Hamilton een gridstraf van drie plaatsen voor het hinderen van Sergio Pérez tijdens de kwalificatiesessie. De Mercedes-coureur moest daardoor eerst vanaf P15 vertrekken, maar ‘won’ alweer een plaats na de diskwalificatie van Albon. De straf van Magnussen zorgt er echter toch niet voor dat Hamilton nog een plekje mag stijgen, zoals bekendgemaakt in het FIA-document over de officiële startgrid. Daniel Ricciardo is de lachende derde, want hij stijgt van P15 naar P13.

