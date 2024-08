Het is pas de tweede keer in de historie van McLaren dat het team vanaf pole position vertrekt in Zandvoort. De eerste keer was 25 augustus 1984 met Alain Prost achter het stuur. Lando Norris zorgt op 24 augustus 2024 voor de tweede keer. Op één dag na precies veertig jaar later. Gaat hij net als Prost destijds met de overwinning naar huis?

Dan moet hij wel Max Verstappen achter zich zien te houden. De regerend wereldkampioen kwam in de kwalificatie drie tienden tekort op Norris en zal er alles aan doen om tijdens de start van zijn thuisrace de koppositie over te nemen. Want inhalen is vrij lastig op het asfaltlint door de duinen, weet ook Verstappen, dus alles wat je goed kunt maken voor de Tarzanbocht is mooi meegenomen.

Op de tweede rij treffen we Oscar Piastri en George Russell. Ook zij ruiken overwinningskansen hier in Zandvoort en zowel met de McLaren als de Mercedes is dat natuurlijk heel goed mogelijk. Sergio Pérez en Charles Leclerc zitten daar weer achter op rij drie. De kans op een podiumplek is niet heel realistisch gezien wat er voor hun neus op de grid staat (al weet je het natuurlijk nooit in de autosport), dus zoveel mogelijk punten pakken wordt het advies voor vandaag.

Dan volgt er een blok van Fernando Alonso, Lance Stroll, Pierre Gasly en Carlos Sainz. Maar nog veel interessanter zijn misschien wel de coureurs die gisteravond werden bestraft door de wedstrijdleiding. Lewis Hamilton zakte hierdoor na een toch al beroerde kwalificatie terug naar P14. Dit terwijl de Mercedes-coureur op voorhand nog werd getipt als pole-kandidaat en mogelijke winnaar van de race. En dan hebben we nog Alexander Albon. De Williams-coureur kwalificeerde zich knap naar P8, maar start vanwege de diskwalificatie vanaf de laatste startrij. Kunnen deze heren nog iets voor elkaar krijgen in de duinen? We gaan het allemaal zien vanmiddag vanaf 15.00 uur tijdens de Dutch GP in Zandvoort.

