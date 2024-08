Max Verstappen zal morgen in Zandvoort vanaf de tweede startplek beginnen aan zijn tweehonderdste Formule 1-race. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull moet zaterdag in de kwalificatiesessie voor de Dutch GP toch wel riant zijn meerdere erkennen in McLaren-rivaal Lando Norris.

Verstappen veroverde vorig jaar nog pole position. Een dag later won hij zijn thuisrace, voor het derde jaar op rij. Voor Norris betekent het zijn derde pole van het seizoen, na Spanje en Hongarije. Oscar Piastri tekent voor P3.

Opvallend in de listige kwalificatie voor de Dutch GP is verder de voortijdige eliminatie van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in Q2. De Brit van Mercedes had een maand geleden nog de laatste GP voor de zomerstop, in België, op zijn naam geschreven.

Q1: Sterke start Pérez, Sargeant absent

De kwalificatie begint met negentien auto’s. Logan Sargeant is absent na zijn zware crash tijdens de derde vrije training in de ochtend (zie hier de video van zijn crash). De monteurs van Williams zijn nog wel druk in de weer geweest om de auto tijdig te repareren, maar tot een rentree op de baan komt het niet.

De sessie begint onder zonnige, droge, maar tegelijkertijd nog listige omstandigheden vanwege de wisselende wind. Max Verstappen gaat als laatste naar buiten, ondanks het feit dat hij in VT3 door de rodevlagsituatie vanwege Sargeants crash slechts enkele ronden had kunnen rijden. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez wordt tijdens één van zijn snelle laps opgehouden door Lewis Hamilton, hetgeen ook de stewards niet ontgaat. Het incident wordt na de sessie onderzocht en beoordeeld. De Brit leidt in Q1 lange tijd de dans (1.11,375), vóór Norris en Verstappen.

In de laatste snelle ronde komt Pérez sterk voor de dag. Hij rijdt naar de snelste tijd, in 1.11,006. Hij laat respectievelijk George Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc en Lewis Hamilton achter zich. Max Verstappen blijft steken op de zevende tijd (1.11,393).

De afvallers in Q1 zijn: Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou. Sargeant was op voorhand al geëlimineerd.

Q2: Sainz en Hamilton stranden

Terwijl regen in aantocht lijkt, schieten de McLarens in Q2 uit de startblokken met respectievelijk de eerste en tweede tijd in de eerste serie met snelle runs. Norris voert het veld aan, voor zijn teamgenoot Oscar Piastri, Russell en Verstappen. De laatste verliest vooral kostbare tijd in de tweede sector.

Norris, Piastri, Russekk en Verstappen laten het slot van Q2 aan zich voorbij gaan om rubber voor de race uit te sparen. De snelste tijd van Norris (1.10,496) komt ook niet meer in gevaar. Voor een negatieve verrassing zorgen Carlos Sainz en Lewis Hamilton. Beide coureurs stranden, respectievelijk als elfde en twaalfde. De andere drie afvallers zijn: Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen.

Q3: Verstappen ‘split’ beide McLarens

In het laatste deel van de kwalificatie laten Norris en Piastri – wederom in die volgorde – meteen zien dat het met de snelheid van de McLarens wel goed zit. Norris voert het veld aan met 1.10,074, voor zijn Australische teamgenoot Piastri (1.10,193). Verstappen noteert de derde tijd (1.10,222). Over de boordradio vraagt hij om bij binnenkomst de afstelling van de vloer aan te passen. Duidelijk is echter dat de Red Bulls het op pure snelheid moeten afleggen de de McLarens.

In de herkansing tekent Norris voor pole position. Max Verstappen haalt het maximale uit zijn auto en blijft uiteindelijk steken op de tweede tijd. De marge met Norris is riant te noemen: 1.09,673 om 1.10,029. Met zijn optreden belandt Verstappen wel op de eerste startrij en split hij de beide McLarens, hetgeen strategisch van groot belang is. Piastri begint de Dutch GP morgen vanaf P3.

De top-10 ziet er als volgt uit: Norris, Verstappen, Piastri, Russell, Pérez, Leclerc, Alonso, Albon, Stroll en Gasly.

De Dutch GP in Zandvoort begint morgen om 15.00 uur.

Uitslagen

