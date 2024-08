Max Verstappen en consorten kregen na de crash van Logan Sargeant nog twee minuten om het restant van de derde vrije training af te maken. Genoeg tijd voor een enkele installation-lap en een aantal proefstarts. Verstappen stond te trappelen om nog een rondje te rijden en baande zich een weg door al het verkeer in de pitstraat. De FIA was daar niet van gediend en waarschuwde de Nederland middels de zwart-witte vlag.

LEES OOK: VT3 GP Nederland: Gasly snelste in de regen, Sargeant schrijft auto af

Logan Sargeant verpestte de laatste vrije training voor Max Verstappen – de Nederlander had nog geen tijd genoteerd of zijn Amerikaanse collega veroorzaakte al een rode vlag. Sargeant zette zijn Williams bij het uitkomen van de Hugenholtzbocht in de muur en beschadigde daarbij de vangrail. Met nog maar twee minuten op de klok werd de sessie hervat.

LEES OOK: VIDEO: Zware crash voor Logan Sargeant, rode vlag in VT3

Max Verstappen wilde optimaal gebruik maken van de laatste seconden van VT3; bij het uitkomen van de pitstraat schoot hij eerst Oscar Piastri voorbij om daarna ook George Russell het nakijken te geven. Daarbij kwam zijn RB20 wel even over de witte lijn. De FIA liet het er niet bij zitten en zwaaide met de zwart-witte vlag. Max Verstappen werd zodoende gewaarschuwd voor ‘onsportief gedrag’. De Nederlander reed uiteindelijk naar de zeventiende tijd en moet zich met een beperkte voorbereiding opmaken voor de kwalificatie.

Bekijk de beelden hieronder:

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!