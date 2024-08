Pierre Gasly noteerde – voor wat het waard is – de snelste tijd tijdens de derde vrije training voor de GP van Nederland. De ochtend werd opnieuw gekenmerkt door regen en wind, waardoor menig coureur een uitstapje maakte naar de grindbak. Logan Sargeant spande de kroon – de Williams-coureur schreef zijn FW46 volledig af bij het uitkomen van de Hugenholtzbocht waardoor de sessie lange tijd werd stilgelegd. Max Verstappen moest genoegen nemen met de zeventiende tijd.

Te midden van erbarmelijke weersomstandigheden werkte de Formule 1 vanmiddag de laatste vrije trainingssessie voor de GP van Nederland af. Wind en regen teisterden het circuit van Zandvoort terwijl de coureurs hun laatste meters probeerden te maken in aanloop naar de allesbeslissende kwalificatie. De intermediates deden dienst, al lag er ook voor deze regenband soms nog te weinig grip.

Nico Hülkenberg is de eerste die íets te ver doorschiet en met zijn voorvleugel de muur aantikt. In tegenstelling tot in de tweede vrije training kan hij zijn Haas wel terugsturen naar de pitstraat. “Zelfde liedje als gisteren – ik probeer te remmen en de hele boel blokkeert gewoon”, klinkt het over de boordradio. Er is duidelijk iets mis met de VF-24.

Harde klapper voor Logan Sargeant

Het is niets vergeleken met Logan Sargeant, die niet veel later bij het uitkomen van de Hugenholtzbocht een stukje van het gras meeneemt. Dat komt hem duur te staan – zijn Williams klapt op hoge snelheid in de vangrail en komt midden op de baan tot stilstand. Rode vlag! De FW46 ligt volledig in de kreukels terwijl Sargeant gelukkig veilig uit de cockpit kan kruipen. De rest van de coureurs duiken hun garages in en wachten tot de kletsnatte baan weer wordt vrijgegeven. De fans op de tribunes vermaken zich ondertussen met feestmuziek.

Logan Sargeant springt uit zijn brandende auto tijdens de derde vrije training voor de GP van Nederland (Motorsport Images)

Met nog twee minuten op de klok krijgen de coureurs groen licht en is de derde vrije training weer onderweg. Het zonnetje is inmiddels tevoorschijn gekomen en heeft de baan een stukje opgedroogd, al is het niet genoeg om slicks onder de auto te schroeven. Fernando Alonso voert de tijdschema’s terwijl alle auto’s nog één keer de baan betreden voor de zogenaamde installation-laps en de proefstarts.

Max Verstappen – die tot nu toe nog geen tijd had genoteerd – kan op een drogere baan toch nog een ronde neerzetten. In het al het verkeer komt hij niet verder dan P17. Pierre Gasly gaat er met de snelste rondetijd vandoor en is de verrassende ‘winnaar’ in deze laatste vrije training. In alle drukte in de pitstraat gaat het Verstappen overigens niet hard genoeg. Hij haalt een paar coureurs in, maar gaat daarbij over de witte lijn. Dat moet hij met een zwart-witte vlag bekopen.

