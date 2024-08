Max Verstappen erkent dat Red Bull snelheid miste tijdens de eerste vrije trainingen voor de GP van Nederland. De drievoudig wereldkampioen gaf toe dat zowel de korte als de lange runs te traag waren, en dat er nog geen duidelijk antwoord is op hoe dit verbeterd kan worden. “We zijn gewoon een beetje te langzaam, zo simpel is het,” zei Verstappen na afloop van de sessies.

Tijdens een stormachtige eerste trainingssessie op Zandvoort was Max Verstappen goed voor de tweede tijd – rivaal Lando Norris was hem met twee tienden de baas. In de tweede vrije training verbeterden de omstandigheden en scheen er zelfs een zonnetje boven het circuit. De zachtste compound werd onder de auto’s geschroefd voor de eerste snelle ronden van het weekend. Helaas moest Verstappen ook op de rode band zijn meerdere erkennen in Mercedes en McLaren. Hij eindigde – voor wat het waard is- op P5.

‘Dit is waar we staan’

“Natuurlijk hebben we in VT1 niet veel kunnen rijden, maar in VT2 kon je al iets beter zien waar je staat”, resumeerde Max Verstappen zijn vrijdag. “We zijn een beetje traag in de korte runs en in de lange runs, dus er is zeker werk te doen. Op dit moment hebben we nog geen duidelijk antwoord over hoe we dat gaan verbeteren. We zijn gewoon een beetje te langzaam, zo simpel is het.”

De Nederlander, die ongeslagen is op het circuit van Zandvoort, jaagt op zijn vierde thuisoverwinning op rij. Echter, hij en Red Bull hebben al vier races niets meer gewonnen; zijn laatste zege kwam tijdens de Spaanse Grand Prix in juni. “Dit is waar we al een paar weekenden staan, dus het is geen verrassing,” concludeerde Max Verstappen. “We zullen proberen om iets meer performance te vinden voor zondag.”

