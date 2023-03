Een wereldtitel in de Formule 1 won Ferrari in 2022 niet. Toch was het Italiaanse team qua prijzengeld afgelopen seizoen de absolute grootverdiener. Ferrari kan liefst 200 miljoen dollar op de rekening bijschrijven.

Het team van Charles Leclerc en Carlos Sainz verdiende 31 miljoen dollar meer dan wereldkampioen Red Bull dat bovendien Max Verstappen zijn wereldtitel zag prolongeren.

Officieel maakt Liberty Media – eigenaar van de Formule 1 – nooit bekend hoeveel prijzengeld de teams elk verdienen. De Zwitserse krant Blick heeft toch het lijstje met bedragen onder ogen gekregen. Daarop valt dus op dat Ferrari en niet Red Bull – dat het dominantste seizoen ooit draaide – het meeste geld verdiende. Dat zit zo: voordat het prijzengeld op basis van prestaties door de tien teams te verdelen valt, wordt van het totaalbedrag – in dit geval 1,157 miljard dollar – eerst 25 procent in mindering gebracht. Dit geld gaat naar de zes deelnemende teams die in het verleden wereldkampioen werden. Hoe vaker kampioen, des te meer een team van die 289 miljoen dollar krijgt. Ferrari is verreweg het succesvolste team ooit en dus krijgen de Italianen het grootste stuk van de taart. Zoveel verdienden de tien F1-teams aan prijzengeld in 2022:

1. Ferrari – 200 miljoen dollar

2. Red Bull – 169 miljoen dollar

3. Mercedes – 159 miljoen dollar

4. McLaren – 113 miljoen dollar

5. Alpine – 112 miljoen dollar

6. Alfa Romeo – 92 miljoen dollar

7. Aston Martin – 82 miljoen dollar

8. Williams – 80 miljoen dollar

9. Haas – 78 miljoen dollar

10. Alpha Tauri – 72 miljoen dollar

De huidige teams staan niet te trappelen om nieuwe partijen toe te laten op de F1-grid, omdat het prijzengeld dan verdeeld moet worden onder elf of wellicht zelfs twaalf teams.

Teambaas Tost: ‘Geruchten over verkoop AlphaTauri zijn niet waar’

Om het nieuwelingen zo lastig mogelijk te maken, zouden de teams zijn overeengekomen om de instapfee te verhogen tot 700 miljoen dollar. Dat bedrag zou bijvoorbeeld Andretti-Cadillac aan de andere teams moeten betalen om toe te kunnen treden tot het Formule 1-circus.