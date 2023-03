AlphaTauri-teambaas Franz Tost heeft woensdag een einde gemaakt aan de geruchten over een mogelijke verkoop van zijn team. De Oostenrijker deed dat via een officieel statement van het team.

Tost wijst in het statement op gesprekken die hij de afgelopen tijd voerde met Oliver Mintzlaff. Sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz eind vorig jaar is Mintzlaff de nieuwe Formule 1-topman binnen het Red Bull-concern.

“Hij bevestigde me dat de aandeelhouders niet van plan zijn om AlphaTauri te verkopen”, stelt Tost. “En Red Bull zal ons team in de toekomst zal blijven ondersteunen.”

De afgelopen dagen meldden diverse internationale media dat de toekomst van AlphaTauri, het team waar ook Nyck de Vries voor rijdt, ongewis was. Zo zou binnen het RedBull-concern een verkoop worden overwogen of een volledige verhuizing. In dat laatste geval zouden alle activiteiten zich dan in Engeland concentreren en niet meer (deels) in Italië.

Over dat laatste laat Tost overigens niets los in zijn statement. Wel wijst hij op de aanstaande seizoenstart in Bahrein. “Daar moet het team gefocust op zijn en blijven, om het beter te doen dan vorig jaar.”