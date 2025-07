Kersverse Racing Bulls-teambaas Alan Permane onthult wat zijn plan van aanpak wordt voor Red Bulls zusterteam. De Brit kreeg begin juli te horen dat hij op Spa-Francorchamps voor het eerst aan het roer van Racing Bulls mag staan, na de promotie van voorganger Laurent Mekies als Red Bull-teambaas. Permane zegt klaar voor zijn nieuwe uitdaging te zijn, mede door zijn tijd als sportief directeur bij Alpine.

Het recente ontslag van Christian Horner bij Red Bull heeft voor aardig wat verandering binnen zowel de Oostenrijkse renstal zelf als zusterteam Racing Bulls gezorgd. Zo mocht Laurent Mekies aan de slag als nieuwe teambaas bij Red Bull, terwijl Alan Permane promoveerde naar de rol van teambaas bij Racing Bulls. De Brit werkte sinds januari 2024 als racing director bij het zusterteam in Faenza.

“Ik had veel reacties op het nieuws, sommige schok, sommige trots,” vertelt Permane aan Motorsport.com over het moment waarop zijn nieuwe baan wereldkundig werd gemaakt. “Het is geweldig dat ze vinden dat ik capabel ben en de potentie heb om dit team te leiden.”

Heel lang om aan zijn nieuwe functie te wennen heeft de Brit niet, aankomend weekend staat namelijk alweer de GP België op het programma. “Momenteel is het plan van aanpak om de dingen te houden zoals ze zijn”, vervolgt Permane. “Laurent en Peter (Bayer, red.) hebben de afgelopen achttien maanden fantastisch werk geleverd met dit team, wat heeft geleid tot een sterke concurrentiepositie. En mijn plan is om dat zo te houden, om het team op hetzelfde pad te houden.”

Permane is er klaar voor

Uiteraard heeft Permane wel een visie voor de lange termijn voor de renstal. “Het doel is om de top van het middenveld te worden en daar zijn we zeker mee bezig. Dat gevecht zullen we dit jaar voortzetten”, onthult de kersverse teambaas. Permane was voorafgaand aan zijn tijd bij Racing Bulls onder meer de sportief directeur van Alpine. Volgens de Brit heeft deze eerdere functie hem goed voorbereid op zijn huidige baan als teambaas.

“Ik denk dat mijn tijd als sportief directeur mij een goede basis geeft”, legt Permane uit. “Teambaas is natuurlijk een veel grotere rol. Als sportief directeur geef je leiding aan een groep van zestig of zeventig mensen. Je zit in FIA-commissies. Je werkt met de FIA, met stewards, met straffen en protesten en dat soort dingen. Ik heb dus een goede basis om deze baan aan te nemen, maar het is natuurlijk een veel grotere rol.” De Brit heeft in ieder geval erg veel zin in zijn nieuwe uitdaging bij Racing Bulls: “Er zullen veel dingen nieuw zijn, maar ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik goed werk zal leveren.”

