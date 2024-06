Kevin Magnussen is zijn plekje op de grid niet zeker. De Haas-coureur moet het vaak afleggen tegen Nico Hülkenberg en loopt nog altijd het risico een raceverbod te krijgen. Ondertussen ziet hij zijn teambaas praten met meerdere potentiële vervangers. Magnussen weet dat hij onder druk staat voor 2025, maar denkt ook dat hij de afgelopen weken gewoon domme pech heeft gehad.

In gesprek met Motorsport Week laat Kevin Magnussen weten dat hij rekening houdt met zijn ontslag. Haas heeft nog geen line-up vastgelegd voor 2025, maar veel experts verwachten dat de Amerikanen niet verder willen met de Deense coureur. “Ja, dat kan zomaar gebeuren”, reageerde Magnussen. “Maar ik wil in de Formule 1 blijven. Pas als alle deuren gesloten zijn, ga ik op zoek naar iets anders.”

Kevin Magnussen – inmiddels 31 jaar en vader van twee kinderen – laat zich niet gek maken door een mogelijk ontslag. “Als ik jonger was geweest, had dit waarschijnlijk heel veel stress opgeleverd”, legde hij uit. “Maar nu kan ik het vrij makkelijk van me afschuiven. Ik stap gewoon in de auto en doe mijn uiterste best.” Magnussen weet dat teambaas Ayao Komatsu praat met reservecoureur Oliver Bearman en Alpine’s Esteban Ocon. Toch is hij nog steeds overtuigd van zijn eigen kunnen.

“Ik ben al veel beter dan vorig jaar”, aldus Magnussen. “Zeker tijdens de kwalificaties ging het toen niet altijd van een leien dakje. Dat gaat dit jaar veel beter, al heb ik ook wel veel pech gehad. Ik heb zo vaak last van verkeer, autoproblemen, of gewoon een slechte out-lap. Dat heeft me goede startposities gekost – doodzonde, want in de race is de pace echt geweldig. Met iets meer geluk had ik dan ook veel meer punten kunnen scoren.

Magnussen heeft in negen races slechts één WK-punt opgehaald. Teamgenoot Nico Hülkenberg – die een nieuw contract heeft bemachtigd met Sauber – staat al op zes punten.

