Oliver Bearman krijgt in Spanje opnieuw de kans om te testen met Haas. De inmiddels 19-jarige reservecoureur van Ferrari kwam in Imola al in actie namens de Amerikanen. In Barcelona neemt hij weer een vrije training voor zijn rekening. Veel experts roepen dat Bearman volgend jaar een contract moet krijgen bij het team van Haas. Volgens teambaas Ayao Komatsu is hij een serieuze optie.

LEES OOK: Steiner heeft nieuwe Haas-coureur op het oog: ‘Kan de volgende Verstappen worden’

De Formule 1-wereld maakte kennis met de jonge Oliver Bearman dankzij zijn vuurdoop met Ferrari – tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië mocht de toen 18-jarige Brit noodgedwongen invallen voor Carlos Sainz. Bearman kwam na een sterke race als zevende over de finish en zette zichzelf direct in de kijker bij de concurrentie. Haas – een klantenteam van de scuderia – is de voornaamste bestemming voor de reservecoureur.

In overeenstemming met de rookie-regels van de Formule 1 stapte Bearman in de eerste vrije training in Imola al in de VF-24 van Kevin Magnussen – hij tekende voor een goede vijftiende tijd. In Barcelona zal hij weer een trainingssessie afwerken met Haas, ditmaal achter het stuur van de bolide van Nico Hülkenberg. Teambaas Ayao Komatsu heeft grote verwachtingen van de Ferrari-telg.

‘Natuurlijk overwegen we hem’

In gesprek met Formula1.com geeft de Japanner aan dat Oliver Bearman een goede kans maakt om vanaf 2025 permanent voor Haas te rijden. “Natuurlijk overwegen we hem”, aldus Komatsu. “Anders zouden we hem geen vrije trainingen laten rijden.” Wanneer zijn team eindelijk de line-up voor het aankomende seizoen gaat onthullen, kan de teambaas nog niet zeggen. “Ik heb niet echt een planning”, legde hij uit. “Ik zoek gewoon de juiste coureur. Iemand met veel ervaring en de juiste instelling.”

Bearman, die nu nog met PREMA uitkomt in de Formule 2, maakt dus zeker kans op een contract met Haas. De Amerikanen hebben nog twee stoeltjes te vergeven voor 2025. Met Bearman zou ook Esteban Ocon een kanshebber zijn om zich volgend jaar bij Haas te voegen – de Fransman wordt dan losgelaten door Alpine.

LEES OOK: Ocon een optie voor Haas? ‘Hij is een racewinnaar’

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).