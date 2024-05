Kevin Magnussen hangt na het raceweekend in Miami een raceverbod boven het hoofd. Met tien punten op zijn licentie moet de Haas-rijder nog twee puntjes verdienen voordat hij een Grand Prix uit moet zitten. Magnussen twijfelt of het huidige strafsysteem een goede manier is om coureurs te berispen. De Deen legt zich voorlopig neer bij het oordeel van de stewards.

Tijdens een persconferentie in aanloop naar de Grand Prix op Imola werd Magnussen gevraagd of hij door het strafsysteem voorzichtiger gaat rijden. “Ik heb geen keus”, verzuchtte de coureur. “De volgende penalty’s die ik krijg, betekenen een raceverbod.” De coureur van Haas toonde weinig berouw voor zijn acties. “Het waren kostbare momenten, want ik heb altijd mijn teamgenoot kunnen helpen”, verdedigde hij zich. “Maar de regels zijn de regels, daar kan ik niks aan doen.”

Toch trekt Magnussen het huidige systeem graag in twijfel. “Ik weet niet of het goed is dat er een raceverbod dreigt, alleen omdat ik buiten een paar witte lijntjes reed. Het zijn de regels, dus ik zal het accepteren, maar ik heb zo mijn twijfels.”

‘Plekken teruggeven’

Magnussen heeft wel suggesties voor een simpeler strafsysteem. “Het beste zou zijn om ons te vertellen dat we een plek moeten teruggeven, op straffe van iets zwaars”, aldus de Deen. “Er moet wel wat ruimte zijn om over de limiet te gaan. Ik heb ook in IndyCar geracet en daar is het racen geweldig. Daar zijn de regels juist heel simpel en duidelijk.”

De coureur denkt dat het huidige systeem in de Formule 1 de aard van het racen ondermijnt. “Maar dat gaat verder dan wat ik in Miami deed. Dat kun je makkelijk oplossen door plekken verplicht terug te geven.”

