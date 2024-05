Haas-rijder Kevin Magnussen is zijn toekomst in de Formule 1 nog niet zeker. Na een ‘hels weekend’ in Miami, waar hij liefst vijf strafpunten verzamelde, wordt er getwijfeld aan de houdbaarheid van de Deense coureur. Terwijl er een raceverbod boven zijn hoofd hangt, wil Magnussen benadrukken dat hij nog niet klaar is bij Haas – volgens hem begint het team net de nodige potentie te benutten.

In aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna wil Kevin Magnussen duidelijk maken dat hij nog steeds een toekomst ziet met het team van Haas. “Ik ben nog niet klaar hier”, aldus de 31-jarige Deen. “Ik heb hier nu zoveel jaren doorgebracht en ik heb altijd het gevoel gehad dat er een bepaalde potentie is die we niet voldoende benutten. Maar nu hebben we eindelijk een goede basis om hier verder aan te werken. We hebben echt goede mensen in huis.”

Volgens Magnussen is het team te vaak weggezet als een goedkope kopie van Ferrari. “Daardoor werd ons niet het respect toegeschreven dat we verdienen”, vervolgde de coureur. “We hebben vaak genoeg laten zien dat we gewoon ons eigen ding doen. Er is hier zoveel mogelijkheid om te groeien en ik zou graag zien dat we dat eens gaan doen.”

Nieuw contract

Om die potentie in de toekomst te benutten, zal Kevin Magnussen eerst een nieuw contract moeten tekenen met Haas. Voorlopig zijn de onderhandelingen nog niet begonnen. “We hebben nog niet concreet kunnen praten”, gaf Magnussen toe. “Natuurlijk komt het wel eens ter sprake, maar we willen ons eerst focussen op het huidige seizoen.”

Teamgenoot Nico Hülkenberg heeft inmiddels zijn biezen gepakt – de Duitser koos voor een nieuwe deal met Sauber en het toekomstige Audi-project. Magnussen was enigszins verrast door zijn keuze. “Ik dacht eigenlijk dat Nico en ik samen door zouden gaan”, aldus de Deen. “We zijn een goed team – we zijn allebei volwassen coureurs en zitten elkaar zelden in de weg. Als ik doorga bij dit team hoop ik dat de volgende gast net zo goed is”, lachte hij.

Magnussen heeft al laten doorschemeren dat hij niet per sé zit te wachten op een jonge rookie als teamgenoot. De coureur heeft naar eigen zeggen ‘geen zin om op kleine kinderen te passen.’ 10 jaar geleden begon hij zelf bij het team van McLaren aan zijn Formule 1-carrière. Via Renault kwam hij uiteindelijk bij het team van Haas terecht, waar hij tussen 2017 en 2020 vier seizoenen sleet. Na een jaartje buiten de Formule 1 keerde hij in 2022 op de valreep terug bij de Amerikaanse renstal.

