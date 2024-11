Kevin Magnussen kreeg in juli al te horen dat zijn contract met Haas niet zou worden verlengd. Inmiddels weten we dat de Amerikaanse renstal volgend jaar kiest voor een line-up met Esteban Ocon en Oliver Bearman. Toch bestaat de kans dat Magnussen – die na zeven seizoenen een ‘speciale band’ heeft opgebouwd met Haas – tot op zekere hoogte betrokken blijft bij het team.

Gedurende de Amerikaanse triple header werd Kevin Magnussen gevraagd naar zijn toekomst in de racerij. De 32-jarige coureur heeft nog altijd geen contract voor het komende Formule 1-seizoen. Nu alle stoeltjes voor 2025 in feite al verdeeld zijn, is de kans klein dat we hem volgend jaar weer terugzien op de grid. Toch heeft Haas-teambaas Ayao Komatsu meerdere keren laten doorschemeren dat hij wil blijven samenwerken met de Deense coureur.

“We hopen dat we een manier kunnen vinden waarop Magnussen betrokken blijft bij het team,” zei Komatsu in juli. Hij verwees daarbij naar de ‘speciale band’ tussen de Deen en het team. Magnussen kon tegenover Formula1.com ook bevestigen dat hij en het team inmiddels ‘weten wat we willen doen’. “We zijn er nog steeds mee bezig,” aldus de routinier. “We hebben geen haast – tijdens een triple header hebben we het al druk genoeg. Er is geen tijdsdruk.”

Concurrentiestrijd

“De strijd met onze naaste concurrenten begint steeds spannender te worden,” voegde Magnussen eraan toe. “Het kan snel omslaan, dus we moeten echt gefocust blijven en ons best doen om de rest te verslaan.” Haas – dat tot nu toe zesenveertig punten heeft gescoord – zakte na de GP van São Paulo terug naar de zevende plaats in het kampioenschap. Het verschil met rivalen Alpine en Visa RB is minimaal. De Fransen staan met negenenveertig punten op de zesde plaats, Visa RB volgt met vierenveertig punten op plek acht.

“Ik ben vooral bezig met dit kampioenschap,” besloot Magnussen. “Ik probeer zo hoog mogelijk te eindigen voor het team. Uiteindelijk is wat je op de baan laat zien natuurlijk het belangrijkste in deze sport.” Magnussen begon zijn carrière bij Haas in 2017 en keerde in 2022, na een jaar afwezigheid, terug bij het team.

